Трёхлетней Виктории нужна помощь в борьбе с опухолью мозга

«Первые признаки болезни я заметила случайно: Вика как будто терялась в пространстве, походка была неуверенной, шаткой. В прошлом году в больнице дочке сделали МРТ головного мозга и обнаружили опухоль правого полушария мозжечка. Именно мозжечок отвечает за координацию движений.

Дочка перенесла две сложные операции, но полностью удалить опухоль так и не удалось. Гистология показала, что это образование низкой степени злокачественности, и нам назначили курс химиотерапии. Однако вскоре опухоль вновь начала расти. Теперь спасти Вику может только протонное облучение, которое точечно воздействует на опухоль, не повреждая здоровые ткани головного мозга.

К сожалению, у нас в Казахстане такое сложное лечение не проводят. Я связалась с российскими врачами, в Центре протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург) готовы помочь. Но у Вики нет российского гражданства, поэтому лечение будет платным. Для нас это неподъемная сумма. В семье двое детей, работает только муж. Прошу, помогите!

Вике необходимо начать облучение в ближайшее время, так как опухоль сдавливает структуры головного мозга, которые отвечают за зрение и слух. Дочка уже стала хуже видеть». Ирина Тимошенкова, Казахстан.

Николай Воробьев, заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург):