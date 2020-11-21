Трёхлетней Виктории нужна помощь в борьбе с опухолью мозга

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Вика Тимошенкова, 3 года.
Опухоль головного мозга — пилоидная астроцитома.
Спасёт протонная терапия. Не хватает 2 914 793 руб.
«Первые признаки болезни я заметила случайно: Вика как будто терялась в пространстве, походка была неуверенной, шаткой. В прошлом году в больнице дочке сделали МРТ головного мозга и обнаружили опухоль правого полушария мозжечка. Именно мозжечок отвечает за координацию движений.
Дочка перенесла две сложные операции, но полностью удалить опухоль так и не удалось. Гистология показала, что это образование низкой степени злокачественности, и нам назначили курс химиотерапии. Однако вскоре опухоль вновь начала расти. Теперь спасти Вику может только протонное облучение, которое точечно воздействует на опухоль, не повреждая здоровые ткани головного мозга.
К сожалению, у нас в Казахстане такое сложное лечение не проводят. Я связалась с российскими врачами, в Центре протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург) готовы помочь. Но у Вики нет российского гражданства, поэтому лечение будет платным. Для нас это неподъемная сумма. В семье двое детей, работает только муж. Прошу, помогите!
Вике необходимо начать облучение в ближайшее время, так как опухоль сдавливает структуры головного мозга, которые отвечают за зрение и слух. Дочка уже стала хуже видеть». Ирина Тимошенкова, Казахстан.
Николай Воробьев, заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург):
«У Вики пилоидная астроцитома правого полушария мозжечка. Состояние после удаления опухоли. Учитывая гистологический диагноз, локализацию опухоли, химиотерапия не показана. Принимая во внимание продолженный рост опухоли, с учетом возраста пациента рекомендована протонная лучевая терапия».
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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.