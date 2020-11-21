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Трёхлетней Виктории нужна помощь в борьбе с опухолью мозга

У Вики опухоль головного мозга «низкой злокачественности». Жить с этим новообразованием нельзя — оно влияет на функции головного мозга, слух и зрение. Девочка прошла курсы химиотерапии, теперь ей нужна протонная терапия. Но для Вики такое лечение платное.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Вика Тимошенкова, 3 года.

Опухоль головного мозга — пилоидная астроцитома.

Спасёт протонная терапия. Не хватает 2 914 793 руб.

«Первые признаки болезни я заметила случайно: Вика как будто терялась в пространстве, походка была неуверенной, шаткой. В прошлом году в больнице дочке сделали МРТ головного мозга и обнаружили опухоль правого полушария мозжечка. Именно мозжечок отвечает за координацию движений.

Дочка перенесла две сложные операции, но полностью удалить опухоль так и не удалось. Гистология показала, что это образование низкой степени злокачественности, и нам назначили курс химиотерапии. Однако вскоре опухоль вновь начала расти. Теперь спасти Вику может только протонное облучение, которое точечно воздействует на опухоль, не повреждая здоровые ткани головного мозга.

К сожалению, у нас в Казахстане такое сложное лечение не проводят. Я связалась с российскими врачами, в Центре протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург) готовы помочь. Но у Вики нет российского гражданства, поэтому лечение будет платным. Для нас это неподъемная сумма. В семье двое детей, работает только муж. Прошу, помогите!

Вике необходимо начать облучение в ближайшее время, так как опухоль сдавливает структуры головного мозга, которые отвечают за зрение и слух. Дочка уже стала хуже видеть». Ирина Тимошенкова, Казахстан.

Николай Воробьев, заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург):

«У Вики пилоидная астроцитома правого полушария мозжечка. Состояние после удаления опухоли. Учитывая гистологический диагноз, локализацию опухоли, химиотерапия не показана. Принимая во внимание продолженный рост опухоли, с учетом возраста пациента рекомендована протонная лучевая терапия».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926-35-63. 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

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