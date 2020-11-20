Ребёнок, как уже сообщалось, пропал 28 сентября по дороге из школы и был найден 19 ноября. На его след полицию вывели сотрудники Интерпола, заметившие в даркнете публикации о мужчине, удерживающем у себя дома маленького мальчика. Вчера силовики ворвались в этот дом в деревне Макариха. Сначала им пришлось вскрыть металлическую дверь, потом обнаружили людей. На записи слышно радостный голос: «Живой мальчик!»

26-летнего мужчину скрутили, кое-что он рассказал сразу. «Здесь, говорю, в подвале был, в ноутбук играл», — ответил он на вопрос о мальчике. По данным МВД, преступление он спланировал заранее, летом купил автомобиль и дом. 28 сентября, проезжая мимо, заметил мальчика без взрослых. Схватил, затолкал в машину и привёз к себе. «Вёл замкнутый образ жизни, соблюдал меры конспирации, мальчика на улицу не выпускал», — отчиталась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мальчика после осмотра врачей передали родителям. По данным местных СМИ, родные забрали его из больницы. По словам регионального детского омбудсмена Геннадия Прохорычева, он чувствует себя нормально, передаёт РИА Новости. СМИ приводят слова отца: «Очень счастлив, что увидел маму. Обнимал, целовал».



Самарская «Комсомолка» пишет, что подозреваемый нездоров — у него якобы есть психиатрический диагноз. Правда, опасным его не считали: на учёт поставили, но от общества не изолировали. Местные жители уже замечали у него нездоровый интерес к детям. По данным издания, мужчина совращал ребёнка, демонстрировал ему интимные видео и совершал развратные действия, но не насиловал: хотел подождать, когда тот подрастёт.

