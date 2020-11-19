Молодой врач из Петербурга назначен исполняющим обязанности главы минздрава Архангельской области

Врач из Санкт-Петербурга стал исполняющим обязанности главы министерства здравоохранения Архангельской области.
Как сообщает 19 ноября местное издание 29.ru со ссылкой на региональный минздрав, Александр Герштанский окончил Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова в 2013 году, в 2014-м прошел интернатуру по специальности «хирургия», а в 2019-м — ординатуру по тому же направлению.
В 2016 году он прошел дополнительную профессиональную образовательную программу в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени И. П. Павлова по направлению «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
С 2019 года Александр Герштанский работал на разных должностях в частной клинике «Евромед Клиник», а в 2020-м был назначен главным врачом.
Глава минздрава Архангельской области Антон Карпунов покинул свой пост и занял кресло советника губернатора в конце октября. В день его ухода, 29 октября, Архангельская область была на 5-м месте по заболеваемости коронавирусом (319 случаев в сутки). Герштанский же появился в структуре ведомства 5 октября, став заместителем министра. Недолгое время исполняющим обязанности главы минздрава была заместитель Карпунова — Татьяна Русинова.
По данным оперштаба, на 19 ноября Архангельская область занимает 6-е место среди российских регионов по заболеваемости коронавирусом с 334 новыми случаями в сутки.