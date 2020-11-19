Молодой врач из Петербурга назначен исполняющим обязанности главы минздрава Архангельской области

Врач из Санкт-Петербурга стал исполняющим обязанности главы министерства здравоохранения Архангельской области.

Как сообщает 19 ноября местное издание 29.ru со ссылкой на региональный минздрав, Александр Герштанский окончил Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова в 2013 году, в 2014-м прошел интернатуру по специальности «хирургия», а в 2019-м — ординатуру по тому же направлению.

В 2016 году он прошел дополнительную профессиональную образовательную программу в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени И. П. Павлова по направлению «Организация здравоохранения и общественное здоровье».