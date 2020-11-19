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«Супернатуралы» — всё

Посмотрите, как менялись братья Винчестер на протяжении сверхъестественно долгого сериала, и проверьте свою интуицию

Фото: Кадр из сериала «Сверхъестественное» (2005–2020)

Сериал «Сверхъестественное» (Supernatural), который начали показывать еще в 2005 году, завершается после 15 сезонов. Заключительный 326-й эпизод российские зрители увидят 20 ноября. В сериале рассказывается история братьев Сэма и Дина Винчестеров — потомственных охотников на всевозможную нечисть. История, которая начиналась как антология американских городских легенд и страшилок, постепенно переросла в сагу о богоборчестве. В конце концов сериал превратился в нечто вроде «Библии» от массовой культуры с весьма вольными трактовками ветхозаветных персонажей. В этой вселенной и бог есть — это не слишком успешный писатель Чак Ширли, автор серии романов «Сверхъестественное». Но популярность сериала, на котором выросло целое поколение фанатов, держится не на нем, а на харизме братьев Винчестеров в исполнении актеров Джареда Падалеки и Дженсена Эклса.

За 15 лет их персонажи успели по несколько раз умереть и воскреснуть, побыть одержимыми демонами или ангелами и примерить на себя костюмы священников, докторов, специальных агентов и журналистов. Говорят, что охотники за нечистью не стареют, но все же, если сравнить, как выглядели братья Винчестер в 1-м и в 15-м сезоне, разница есть. Но объединяет все серии одно — красота и харизма Падалеки и Эклса.

Мастер викторин - на базе Riddle

Фото: Кадр из сериала «Сверхъестественное» (2005–2020)

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Комментарии (1)

Mafioza
Как это можно было смотреть 15 сезонов??на полпути уже надоело их вечное воскрешение.
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