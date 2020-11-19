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В России замужних женщин оказалось больше, чем женатых мужчин

Замужних женщин в России оказалось больше, чем женатых мужчин, по итогам переписи населения в 2010 году. И тенденция, вероятно, сохранится во время следующей переписи в 2021 году, рассказал 19 ноября заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

«Когда приходят и спрашивают женщину, состоит ли она в браке. Она состоит в незарегистрированном браке, живет с мужчиной, у них могут быть дети. Она говорит: "Да, конечно, я в браке". А у мужчины спрашивают — он говорит: "Нет, у меня нет штампа в паспорте, в каком я браке, я свободный человек!"», — цитирует Смелова РИА Новости.

Смелов предполагает, что по итогам следующей переписи ситуация будет аналогичная.

В настоящее время перепись стартовала в труднодоступных районах России, где проживает свыше полумиллиона человек. Основная же часть из-за коронавируса была перенесена с октября 2020 года на апрель 2021.

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Комментарии (10)

AP-SPb
Ну этот парадокс стар как мир. Даже в советское время переписи давали такие результаты. Хоть перекос был и меньше.
Хуже другое. По результатам микропереписи (промежуточная, обследуется 10% населения) 2004 "на 24 млн. свободных женщин фертильного возраста приходится 4 млн. таких же мужчин". В 2010 данные в таком разрезе опубликовать побоялись. Вот эта пропорция страшна.
Cashmare
"по статистике, мужчины занимаются сексом в полтора раза чаще, чем женщины. вопрос: с кем?" (ц)
SERGEY111
Не все ещё чёрные пакеты с масталыгами найдены .
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