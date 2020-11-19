В России замужних женщин оказалось больше, чем женатых мужчин

Замужних женщин в России оказалось больше, чем женатых мужчин, по итогам переписи населения в 2010 году. И тенденция, вероятно, сохранится во время следующей переписи в 2021 году, рассказал 19 ноября заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.



«Когда приходят и спрашивают женщину, состоит ли она в браке. Она состоит в незарегистрированном браке, живет с мужчиной, у них могут быть дети. Она говорит: "Да, конечно, я в браке". А у мужчины спрашивают — он говорит: "Нет, у меня нет штампа в паспорте, в каком я браке, я свободный человек!"», — цитирует Смелова РИА Новости.

