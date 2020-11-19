Фото: Александр Казаков/Коммерсантъ

Обладая персональными данными недовольного клиента, курьер из Петербурга всю ночь готовился отомстить за блокировку. Несколько раз в час сыпал угрозами и обещал пацанский разговор у подъезда, к 8 утра от запала остались несколько нечленораздельных фраз. Теперь с ним будет общаться полиция.

Житель Кудрово Андрей обратился к службе «Достависто» 18 ноября. По его заказу курьер должен был забрать посылку из дома на Ленинградской улице и отвезти её на Ленинский проспект. Временной период Андрей указал с 12 до 14 часов и попросил отзвониться минут за 20 до прибытия, чтобы предупредить получателя.



Близилось два часа дня, а курьер Денис, забравший посылку, не подавал никаких сигналов. Онлайн-карта сервиса показывала, что посыльный добрался только до Купчино. «Он никак не успевал до двух часов, поэтому я начал ему звонить. Пять-шесть раз набрал, он то был недоступен, то не брал трубку. Я давно работаю с «Доставистой», всегда отзванивается курьер — если опаздывает, если попал в пробку или ещё что-то. В этот раз обратной связи никакой не было», — рассказал Андрей «Фонтанке».

Горожанин написал в службу поддержки фирмы в 14.30, там тоже не смогли оперативно связаться со своим курьером. В 14.50 пришло сообщение о том, что заказ доставлен. Андрей оформил своё недовольство в виде жалобы на сайте сервиса, провинившегося курьера заблокировали.

Ближе к вечеру в телефоне Андрея высветилось СМС от Дениса, который пожаловался на блокировку и отсутствие источника дохода. «А не отвечал, потому что был в метро», — объяснил курьер своё молчание. Андрей пытался объяснить свою позицию, Денис не принимал аргументов и продолжал писать гневные сообщения и звонить.



Фото: Читатель «Фонтанки.ру» Фото: Читатель «Фонтанки.ру»

Трезвонивший телефон на ночь был переведён на беззвучный режим, с утра в нём оказалось полтора десятка пропущенных звонков и пачки сообщений. СМС сыпались с 2 часов ночи, градус агрессии в них нарастал от «А у вас мозги есть? Вы не думаете, что при доставке бывают задержки» до «Ну чё, падла, загасился? Я сейчас подъеду». В 8 утра телефон снова зазвонил, Андрей взял трубку и услышал измученный ночными бдениями голос, который разразился матными угрозами. После чего клиент «Достависты» решил обратиться в полицию. «Курьер писал мне, что я его лишил работы и ему нечего есть. На таких эмоциях человек может сделать что угодно», — отметил Андрей.

В пресс-службе УМВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили поступление заявления и добавили: проводится проверка.

Курьер Денис на звонок корреспондента «Фонтанки» ответил, но, услышав вопрос, повесил трубку. 31-летний петербуржец на странице в социальной сети указывает, что закончил Академию художеств имени Репина и выкладывает фото отдыха из Сочи.



В пресс-службе «Достависты» уточнили, что курьеры не являются сотрудниками компании, выступают в роли пользователей приложения для выполнения заказов клиентов. «Мы заинтересованы в том, чтобы клиентские заказы выполнялись с соблюдением стандартов качества доставки, поэтому, если от клиента поступает жалоба на курьера, курьер блокируется в системе и не получает доступ к заказам. На курьера, выполнявшего этот заказ, к сожалению, поступали жалобы ранее, поэтому он отстранен от доступа к системе», — прокомментировали в «Достависте».

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»