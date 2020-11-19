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Петербуржцы временно не могут воспользоваться станцией метро «Беговая». Подвел светофор

Станция «Беговая», расположенная на Невско-Василеостровской линии метрополитена Петербурга, временно недоступна для пассажиров. Об этом в час дня 19 ноября сообщила пресс-служба городской подземки.

«В 12:55 ст. «Беговая» закрыта по техническим причинам (неисправность светофора)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

В городской подземке также добавили, что движение временно осуществляется до станции метро «Приморская».

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Комментарии (1)

Maik5
Несчастная станция. Ничего путенские сделать путём не могут, как и он сам.
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