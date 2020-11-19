Получившего два года за пост про Сирию тюменского блогера обвинили в возбуждении вражды и заочно арестовали

Тюменского блогера Алексея Кунгурова заочно арестовали по уголовному делу о возбуждении ненависти или вражды и вербовке в террористическую деятельность. Ходатайство об аресте поступило в Лефортовский суд Москвы 19 ноября.
«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Кунгурова Алексея Анатольевича. Он обвиняется по ч. 1 ст. 282 («Возбуждение ненависти либо вражды») и ч. 1 ст. 205.1 [УК РФ] («Вербовка, склонение или иное вовлечение лица в террористическую деятельность»)», — сказали в пресс-службе суда ТАСС. Что именно стало поводом для возбуждения дела, не уточняется.
Уголовное дело стало вторым в биографии блогера. В 2016 году Тюменский областной суд приговорил блогера к двум годам колонии-поселения по статье об оправдании терроризма. Поводом для уголовного дела стал пост с критикой действий российской армии в Сирии.
В ноябре прошлого года блогера задерживали сотрудники полиции за пост, в котором он рассуждал о
менталитете русского народа. В настоящее время он уехал из России.