Получившего два года за пост про Сирию тюменского блогера обвинили в возбуждении вражды и заочно арестовали

Тюменского блогера Алексея Кунгурова заочно арестовали по уголовному делу о возбуждении ненависти или вражды и вербовке в террористическую деятельность. Ходатайство об аресте поступило в Лефортовский суд Москвы 19 ноября.



«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Кунгурова Алексея Анатольевича. Он обвиняется по ч. 1 ст. 282 («Возбуждение ненависти либо вражды») и ч. 1 ст. 205.1 [УК РФ] («Вербовка, склонение или иное вовлечение лица в террористическую деятельность»)», — сказали в пресс-службе суда ТАСС. Что именно стало поводом для возбуждения дела, не уточняется.

