У петербургской школы забирают здание в центре Петербурга — под девичий пансион Следственного комитета

Пансион воспитанниц Следственного комитета переедет в историческую часть Петербурга. Ведомство претендует на пятиэтажное здание, которое находится в оперативном управлении городской школы.

«Пансион воспитанниц СК становится самостоятельным образовательным учреждением, он будет располагаться по адресу: Графский переулок, дом 8. В настоящее время готовится решение руководства города отдать здание под пансион», — заявили в СК. Объект площадью 4,4 тысячи квадратных метров принадлежит городу и стоит на балансе школы № 206, сообщили «Фонтанке» в администрации Центрального района.

«Его возможное дальнейшее использование обсуждается», — уточнили в пресс-службе. В Графском переулке располагалась школа № 216 имени Адама Мицкевича с углубленным изучением польского языка. В сентябре 2019-го она перестала существовать как самостоятельное юридическое лицо. Учреждение присоединили к 206-й школе, в оперативное управление которой отошло и здание. «Слухи о том, что нас хотят выселить из Графского, ходили задолго до ликвидации», — сказал «Фонтанке» бывший преподаватель «польской» школы Максим Иванцов. Ликвидацию школы Мицкевича чиновники объясняют низкой востребованностью образовательной программы у населения. На момент реорганизации в Графском переулке учились около 100 человек. Пансион воспитанниц Следственного комитета похвастать большей востребованностью не может. В августе 2020 года на собрании с родителями будущих учениц присутствовали около двадцати взрослых, следует из фотоотчета СКР. На учебный год 2020/21 пансион объявлял набор 25 девочек в восьмой класс и 5 девочек — в девятый.