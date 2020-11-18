У петербургской школы забирают здание в центре Петербурга — под девичий пансион Следственного комитета

Пансион воспитанниц Следственного комитета переедет в историческую часть Петербурга. Ведомство претендует на пятиэтажное здание, которое находится в оперативном управлении городской школы.
«Пансион воспитанниц СК становится самостоятельным образовательным учреждением, он будет располагаться по адресу: Графский переулок, дом 8. В настоящее время готовится решение руководства города отдать здание под пансион», — заявили в СК.
Объект площадью 4,4 тысячи квадратных метров принадлежит городу и стоит на балансе школы № 206, сообщили «Фонтанке» в администрации Центрального района.
«Его возможное дальнейшее использование обсуждается», — уточнили в пресс-службе.
В Графском переулке располагалась школа № 216 имени Адама Мицкевича с углубленным изучением польского языка. В сентябре 2019-го она перестала существовать как самостоятельное юридическое лицо. Учреждение присоединили к 206-й школе, в оперативное управление которой отошло и здание.
«Слухи о том, что нас хотят выселить из Графского, ходили задолго до ликвидации», — сказал «Фонтанке» бывший преподаватель «польской» школы Максим Иванцов.
Ликвидацию школы Мицкевича чиновники объясняют низкой востребованностью образовательной программы у населения. На момент реорганизации в Графском переулке учились около 100 человек.
Пансион воспитанниц Следственного комитета похвастать большей востребованностью не может. В августе 2020 года на собрании с родителями будущих учениц присутствовали около двадцати взрослых, следует из фотоотчета СКР. На учебный год 2020/21 пансион объявлял набор 25 девочек в восьмой класс и 5 девочек — в девятый.
В настоящее время пансион воспитанниц является филиалом Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК. Он дислоцируется в другом историческом здании — Доме Нееловых на набережной Мойки, 13.
Кадетский корпус и девичий пансион набирают учеников для 8–11-х классов. Педколлектив состоит из 34 сотрудников. 21 учитель не имеет квалификационной категории, высшей обладают четверо.
Руководят учреждениями далекие от педагогики управленцы. Директор кадетского корпуса Сергей Бузенков до назначения работал простым кадровиком в Северо-Западном следственном управлении СК на транспорте. Директор пансиона Елена Гаранина — бывший председатель ТСЖ в Приморском районе, входит в ветеранский совет кадетского корпуса.
После ликвидации «польской» школы здание в Графском переулке не простаивало. Здесь с сентября 2019 года по октябрь 2020-го размещался лицей № 211 имени Пьера де Кубертена Центрального района, пока в его основном здании на Гороховой улице шел капитальный ремонт.
По состоянию на начало 2020 года Петербург испытывал дефицит в 24 тысячи школьных мест. Для его покрытия федеральный бюджет в 2019-м выделял городу более 10 миллиардов рублей.