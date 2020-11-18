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У петербургской школы забирают здание в центре Петербурга — под девичий пансион Следственного комитета

Пансион воспитанниц Следственного комитета переедет в историческую часть Петербурга. Ведомство претендует на пятиэтажное здание, которое находится в оперативном управлении городской школы.

«Пансион воспитанниц СК становится самостоятельным образовательным учреждением, он будет располагаться по адресу: Графский переулок, дом 8. В настоящее время готовится решение руководства города отдать здание под пансион», — заявили в СК.

Объект площадью 4,4 тысячи квадратных метров принадлежит городу и стоит на балансе школы № 206, сообщили «Фонтанке» в администрации Центрального района.

«Его возможное дальнейшее использование обсуждается», — уточнили в пресс-службе.

В Графском переулке располагалась школа № 216 имени Адама Мицкевича с углубленным изучением польского языка. В сентябре 2019-го она перестала существовать как самостоятельное юридическое лицо. Учреждение присоединили к 206-й школе, в оперативное управление которой отошло и здание.

«Слухи о том, что нас хотят выселить из Графского, ходили задолго до ликвидации», — сказал «Фонтанке» бывший преподаватель «польской» школы Максим Иванцов.

Ликвидацию школы Мицкевича чиновники объясняют низкой востребованностью образовательной программы у населения. На момент реорганизации в Графском переулке учились около 100 человек.

Пансион воспитанниц Следственного комитета похвастать большей востребованностью не может. В августе 2020 года на собрании с родителями будущих учениц присутствовали около двадцати взрослых, следует из фотоотчета СКР. На учебный год 2020/21 пансион объявлял набор 25 девочек в восьмой класс и 5 девочек — в девятый.

В настоящее время пансион воспитанниц является филиалом Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК. Он дислоцируется в другом историческом здании — Доме Нееловых на набережной Мойки, 13.

Кадетский корпус и девичий пансион набирают учеников для 8–11-х классов. Педколлектив состоит из 34 сотрудников. 21 учитель не имеет квалификационной категории, высшей обладают четверо.

Руководят учреждениями далекие от педагогики управленцы. Директор кадетского корпуса Сергей Бузенков до назначения работал простым кадровиком в Северо-Западном следственном управлении СК на транспорте. Директор пансиона Елена Гаранина — бывший председатель ТСЖ в Приморском районе, входит в ветеранский совет кадетского корпуса.

После ликвидации «польской» школы здание в Графском переулке не простаивало. Здесь с сентября 2019 года по октябрь 2020-го размещался лицей № 211 имени Пьера де Кубертена Центрального района, пока в его основном здании на Гороховой улице шел капитальный ремонт.

По состоянию на начало 2020 года Петербург испытывал дефицит в 24 тысячи школьных мест. Для его покрытия федеральный бюджет в 2019-м выделял городу более 10 миллиардов рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

USSR_forever
Интересно потом под водочку, лет через 10-20 послушать потом истории новых ночных бабочек - откуда они выпорхали и где не доучились, а также об ужасах, творящихся в этих пускающих пыль в глаза заведений....
mangup
Посмотрели следаки на девичий пансион МО на гребном канале и тоже захотелось. ведомственные больнички, столовки и санатории есть, а деток "по нормальному" пристроить некуда. изображают высшее сословие, да мордой не вышли. .
Называется это Коррупция.
Анна Гаврилова
Это какой отмыв баблишка пойдет. А потом историческое здание можно либо толкнуть либо под ресторан отель для сотрудников СК приспособить. А то ведь перерабатывают бедняжки. Гнать их всех. Квалификации нет почти ни у кого
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