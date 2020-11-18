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Электронная виза в Россию в обмен на очень личное. Иностранцам придется раскрыть социальные сети и партнёров

С 1 января для получения электронных виз в Россию иностранцам предстоит заполнить исчерпывающую анкету. С инициативой истребовать у въезжающих подробные персональные данные выступило Министерство иностранных дел России, соответствующий проект указа опубликован на портале правовой информации.

Действующий порядок предусматривает, что для получения электронной визы, в том числе в Санкт-Петербург, гражданин должен представить общую информацию о себе (фамилию, имя, дату и место рождения, реквизиты паспорта, место жительство и работы), сообщить о цели и регионе визита, предполагаемой дате въезда, наличии в нашей стране родственников и о предыдущих поездках в Россию.

Теперь МИД хочет получить гораздо больше персональных данных. Иностранец обязан будет указать все имеющиеся адреса электронной почты и номера телефонов, ссылки на профили в социальных сетях и мессенджерах, личный идентификационный номер, подробные сведения о супруге и родителях, об обучении во всех образовательных учреждениях (кроме школы), а также о двух последних работодателях (с исчерпывающими реквизитами для связи), воинской службе (с указанием рода войск), фактах привлечения к уголовной ответственности и так далее.

Вступившие в однополые гражданские союзы вместо супруга могут указывать партнёра.

Нужно будет также предоставить информацию о предполагаемом месте пребывания в России (точный адрес, средства связи и номер бронирования отеля), компаниях и гражданах, посещение которых является целью визита, наличии в нашей стране недвижимости, намерении участвовать в политической деятельности, ее организации или финансировании, равно как и о планах представлять некоммерческие или государственные организации.

В анкете иностранцу предписывается перечислить все страны, которые он посещал за последние три года. Особое поле в анкете должны заполнять иностранцы, когда-либо эмигрировавшие из Советского Союза или России.

Необходимость получения всех этих персональных данных в МИД России не объясняют.

Новый порядок будет действовать с 1 января 2021 года. С этой даты универсальную единую электронную однократную визу для краткосрочного пребывания в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях вправе получить граждане 52 стран, в том числе практических всех государств Европы, а также Китая, Японии, Турции, Мексики, Ирана и Кувейта, Индонезии и Филиппин, Саудовской Аравии и ряда другие. Въезд по электронным визам возможен через 29 пунктов пропуска, включая аэропорт Пулково, петербургский порт, а также пограничный пост в Ивангороде. Консульский сбор составит 40 долларов США, для детей до шести лет она оформляется бесплатно. Напомним, что пилотный проект по введению электронной визы стартовал в 2017 году и предусматривал въезд только через погранпункты в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях, а также в Дальневосточном федеральном округе. При этом иностранцам запрещалось покидать пределы этих регионов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

grannie
Нормальные требования. Как будто бухтящие никогда "ихние" визовые анкеты не заполняли... Тем более, что тут почти мгновенный выпуск визы предполагается.
Oleg_I
Блин, ни размера обуви, ни отпечатков пальцев. Какой-то бездельник анкету составлял.
heimdall
Вот у зарвавшихся чинуш пригорело-то...
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