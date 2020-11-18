Электронная виза в Россию в обмен на очень личное. Иностранцам придется раскрыть социальные сети и партнёров

С 1 января для получения электронных виз в Россию иностранцам предстоит заполнить исчерпывающую анкету. С инициативой истребовать у въезжающих подробные персональные данные выступило Министерство иностранных дел России, соответствующий проект указа опубликован на портале правовой информации. Действующий порядок предусматривает, что для получения электронной визы, в том числе в Санкт-Петербург, гражданин должен представить общую информацию о себе (фамилию, имя, дату и место рождения, реквизиты паспорта, место жительство и работы), сообщить о цели и регионе визита, предполагаемой дате въезда, наличии в нашей стране родственников и о предыдущих поездках в Россию.

Теперь МИД хочет получить гораздо больше персональных данных. Иностранец обязан будет указать все имеющиеся адреса электронной почты и номера телефонов, ссылки на профили в социальных сетях и мессенджерах, личный идентификационный номер, подробные сведения о супруге и родителях, об обучении во всех образовательных учреждениях (кроме школы), а также о двух последних работодателях (с исчерпывающими реквизитами для связи), воинской службе (с указанием рода войск), фактах привлечения к уголовной ответственности и так далее. Вступившие в однополые гражданские союзы вместо супруга могут указывать партнёра. Нужно будет также предоставить информацию о предполагаемом месте пребывания в России (точный адрес, средства связи и номер бронирования отеля), компаниях и гражданах, посещение которых является целью визита, наличии в нашей стране недвижимости, намерении участвовать в политической деятельности, ее организации или финансировании, равно как и о планах представлять некоммерческие или государственные организации.