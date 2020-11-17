США разрешили себе сажать в тюрьму за мошенничество с допингом граждан любой страны. Что значит «Акт Родченкова»

Фото: Алексей Витвицкий/«Коммерсантъ»

Отдел спорта «Фонтанки» вместе с главой комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергеем Алексеевым объясняет, насколько этот документ переворачивает игру в борьбе с допингом.

Законопроект назван в честь Григория Родченкова (The Rodchenkov Anti-Doping Act) — основного информатора по делу о махинациях с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи. Согласно документу, власти США могут требовать экстрадиции и привлекать к ответственности лиц, нарушивших антидопинговые правила на международных соревнованиях с участием американских спортсменов.



Нарушители допингового законодательства могут получить штраф до 1 млн долларов и оказаться в тюрьме на срок до десяти лет. При этом действие закона не ограничивается территорией США. И это, по крайней мере в теории, — настоящий прецедент.

Согласно акту Родченкова, привлечь к ответственности можно любого нарушителя, от действий которого пострадали американские атлеты, вне зависимости от того, в какой точке мира проходили соревнования и где этот самый нарушитель находится. Однако речь не идет непосредственно о спортсменах, принимавших допинг.

— Только если эти спортсмены замешаны в каких-то манипуляциях: распространяли запрещенные субстанции, создавали какие-то схемы, были посредниками между организованными группами, которые осуществляют мошеннические действия с допингом, — объясняет доктор юридических наук Сергей Алексеев. — Тогда они могут быть привлечены по этому закону как соучастники. В остальных случаях закон распространяется на окружение спортсменов: агентов, врачей, тренеров, руководителей команды, сотрудников антидопинговых структур, которые нарушают антидопинговые правила, в результате чего спортсмен, принимая допинг, выигрывает награду, которая могла бы достаться американскому спортсмену.



С экстрадицией нарушителей тоже не все так просто. Сам по себе институт экстрадиции предполагает выдачу американских граждан, если они скрываются в других странах. Когда же речь идет о гражданине другой страны, который совершил преступление против американских спортсменов, то здесь его могут привлечь к уголовной ответственности только правоохранительные органы того государства, гражданином которого он является или на территории которого он находится.

— Американские правоохранительные органы, если суд США приговорит иностранного гражданина к ответственности за нарушение акта Родченкова, могут только попросить о его передаче у властей страны, гражданином которой он является или на территории которой находится, — говорит юрист. — И если правоохранительные органы этого государства сочтут совершенное действие правонарушением, только тогда можно будет говорить о применении уголовной ответственности. А по решению только суда США никто не обязан ни выдавать своего гражданина, ни каким-то образом ограничивать его в правах. А таких договоров априори нет, потому что это не договор об экстрадиции. Это может произойти только в том случае, если правоохранительные органы США в каком-то конкретном случае непосредственно договорятся, например, с правоохранительными органами Швейцарии, где происходило какое-то соревнование и там на трибуне был кто-то задержан. При этом приоритет будет в любом случае у национального уголовного права той страны, гражданином которой является задержанный или на территории которой он находится. Если такое произошло на территории Штатов — проблем нет. В остальных случаях этот законопроект — мертвая буква, то есть работать он не будет.



Но если США сумеют достичь подобной договоренности в отношении гражданина России, российская сторона практически не будет иметь возможности обратить процесс вспять.

— Россия может попробовать только как-то дипломатически вмешаться в этот процесс, — объясняет Алексеев. — А дальнейшее будет зависеть от той страны, из которой будет происходить экстрадиция: есть или нет у России с этой страной какой-то международный договор. И здесь уже распространяется правопорядок того государства, где произошло правонарушение. Если в Швейцарии, значит, в Швейцарии. Но не США. Закон Родченкова теоретически может вот так прямолинейно действовать только на территории США. А остальное это больше пиар, потому что международных рычагов почти нет.

Тем не менее история знает примеры успешной экстрадиции россиян в США из третьих стран. Например, такая ситуация произошла с московским разработчиком авиасимуляторов Олегом Тищенко, который в 2011 году приобрел на eBay документацию к истребителю F-16. Американский суд обвинил мужчину в сговоре против США, попытке контрабанды и нарушении законодательства по контролю за экспортом вооружений. В 2019 году его экстрадировали в Штаты из Грузии, куда Тищенко приехал на танцевальный фестиваль.



— Это как раз тот случай, когда между США и другой страной должен быть договор об экстрадиции, — говорит Алексеев. — В данном случае совершено преступление в отношении американской государственной тайны. И если такое соглашение есть, а оно может быть даже однократным в отношении конкретного случая, происходит экстрадиция.

На Акт Родченкова уже отреагировали ВАДА и МОК. Обе организации в мягкой форме выразили недовольство его принятием, ведь документ по сути обходит их собственные регламенты.

«Это может привести к дублированию законов в разных юрисдикциях, что поставит под угрозу наличие единого свода правил для всех спортсменов по всему миру», — говорится в официальном заявлении WADA.

Однако более жестких действий с их стороны пока не последовало Международное антидопинговое регулирование не предусматривает такие правила, которые позволяют американским властям задействовать экстратерриториальную подведомственность, — говорит Алексеев. — Принципы международного регулирования — это равные условия для всех стран. А тут получается злоупотребление полномочиями со стороны США. ВАДА разрешает уголовную ответственность нарушителей антидопингового законодательства на территории своего государства. Но если какая-то одна страна начнет применять экстратерриториальные полномочия, значит, и другие страны должны принять аналогичные законы, чтобы были единые правила для всех участников спортивного движения. Поэтому, конечно, международные нормы и ВАДА, и МОК косвенно или прямо нарушаются при принятии этого закона.

Алексеев считает, что ждать более жесткой позиции от ВАДА и МОК не следует, хотя в теории принятие подобного закона в обход международных спортивных организаций могло бы повлечь за собой серьезные санкции.

— Теоретически последствия могут быть со стороны ВАДА — это лишение статуса соответствия или же со стороны МОК — организационные санкции в отношении Национального олимпийского комитета США, — говорит Алексеев. — Но с учетом того, что спонсорами МОК являются американские компании, вряд ли МОК пойдет на открытую конфронтацию. Похожая ситуация с ВАДА: США выплачивают международному агентству самый большой взнос. И во многих других аспектах ВАДА тоже зависит от США. Поэтому боюсь, что каких-то карательных действий в отношении США не последует.

Что характерно, самому Родченкову и всем остальным информаторам новый закон гарантирует защиту.

— И это самое неадекватное, — заявил Алексеев. — США назвали этот закон именем одного из основных мировых преступников и мошенников в области допинга — Григория Родченкова. И он сам, кстати, не скрывает этого. Он же книгу об этом написал, где прямым текстом заявил, что является главным организатором мошеннических схем с допингом, в том числе против американских спортсменов, граждан и спонсоров. По факту он должен быть первым, в отношении кого нужно применить этот закон.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

