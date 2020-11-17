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Трёхлетнему Ване нужна дорогая операция на сердце, без которой ему не выжить

За три года жизни Ваня перенёс несколько операций — у него сложнейший порок сердца, который не показывали обследования, УЗИ и скрининги. Сейчас мальчику требуется ещё одна операция, без которой у него просто нет будущего. Но стоимость лечения для семьи огромна.

Ваня Лыченко, 3 года.

Диагноз: ВПС. АЛА, ДМЖП, БАЛКА, резкая гипоплазия системы лёгочной артерии.

Спасёт операция. Стоимость 4 093 023 руб. Собрано 3 032 794. Не хватает 1 060 229 руб.

Все обследования, УЗИ и скрининги, которые проходила мама Вани, показывали, что с плодом всё в порядке. О страшном диагнозе сына родители узнали только на вторые сутки после рождения. Неонатолог тогда впервые услышал шумы в сердце. УЗИ показало, что у Вани практически отсутствовали собственные лёгочные артерии. Врачи решили дать мальчику время подрасти, а уже потом делать операцию.

Но за несколько дней до плановой госпитализации Ване резко стало хуже. Насыщение крови кислородом упало до 48 %, малыш был в предкоматозном состоянии. Врачам Ярославля, где живёт семья мальчика, удалось его стабилизировать. И тогда Ваню на реанимобиле срочно отправили в Санкт-Петербург в ДГБ № 1. Здесь его экстренно прооперировали. Ваня еле-еле выкарабкался.

Родители надеялись, что теперь у их сына появился шанс на радикальную коррекцию. Но через 6 месяцев выяснилось, что шунт не функционирует и лёгочные ветки у малыша не выросли. Прогнозы врачей были неутешительными. Малышу могла помочь только сложнейшая операция. Родители стали искать специалистов, которые смогут её провести.

Так как у Вани редкий порока сердца, а первая операция не дала желаемого эффекта, для успеха дальнейшего лечения очень важен опыт хирургов, которые будут вести пациента в дальнейшем. Случай Вани очень сложный, поэтому врачей, способных успешно провести необходимую малышу коррекцию порока, всего несколько во всем мире. Родители обратились в российские и зарубежные клиники. В итоге их пригласили на операцию в Нидерланды.

В клинике Лейдена (LUMC) накоплен огромный опыт подобных операций. Кроме того, здесь работает пара выдающихся кардиохирургов — Тимофей Невважай и Марк Хазекамп. Доктор Хазекамп считается одним из лучших специалистов по лечению пороков сердца в мире. Ему ассистирует талантливейший российский кардиохирург — доктор Невважай. Работая вместе, они могут вылечить сердце Вани.

В LUMC во время срочной операции российскому малышу удалили поставленный ранее шунт Сано, частично иссекли бифуркацию веток артерии и наложили два шунта. Врачам пришлось использовать синтетические материалы, так как сшить собственные сосуды было невозможно. Дополнительно Ване провели зондирование и установили стент в правый шунт. Все операции прошли удачно. Уже на третьи сутки малыша перевели из реанимации в палату. После этого лечения Ваня стал ходить, у него уменьшилась одышка, а сатурация повысилась до 82 %.

Но этот эффект временный. Ваня растёт, нагрузка увеличивается, и кровотока, который поступает в лёгкие, уже не хватает. Сатурация упала, одышка усилилась, у мальчика постоянная слабостью Ему нужна ещё одна операция — наложение шунтов большего диаметра и частичное закрытие коллатералей. Без этого у Вани нет будущего. Очень важно, чтобы лечение продолжали те же специалисты, которые проводили предыдущий этап коррекции. Тимофей Невважай и Марк Хазекамп прекрасно знают анатомию сердца Вани, поэтому шансы на успешный исход будут гораздо выше.

Но стоимость лечения огромна — более четырёх миллионов рублей. В эту сумму входят обследования, хирургическая коррекция порока и восстановительный период в клинике для иностранного пациента.

Семья уже истратила все свои накопления. Самостоятельно собрать эту сумму они не смогут. Им очень нужна помощь.

Сбор средств на лечение ведёт петербургский благотворительный фонд «Алёша».

О том, как помочь Ване, можно узнать на его странице на сайте фонда.

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Комментарии (2)

Анна Гаврилова
Чушь. Принцип работы забугорных клиник- экспериментальный. Вот мы полечим и посмотрим чего будет. Выживет или нет. Но баблишко срубим. У нас по другому. Не выживет вой поднимется. Лучше не беремся. Все. А детские кардиологи у нас лучше. так что все это фантазии по поводу миллионов и забугорной операции
Brandora
Вот прям в Нидерландах опыт есть а в Питере нет. Угу.
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