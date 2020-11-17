Владелец квартиры на Васильевском, где рухнули чердачные перекрытия, лишил жилья себя и соседа. Остальные ночуют дома

Как сообщили в районной администрации, к вечеру 16 ноября жителям дома №19 на 18-й линии Васильевского острова выдано разрешение вернуться в квартиры. Искать временную крышу над головой пришлось только для собственника пострадавшей трёшки и для его соседа снизу. Последний решил вопрос самостоятельно, отказавшись переселяться в маневренный фонд.

Обрушением несущих балок и повреждением оконных проёмов закончился ремонт в квартире дома дореволюционной постройки на Васильевском острове в Петербурге. Собственник приобрёл трёшку на седьмом этаже в прошлом месяце.

Специалисты установили, что причиной обрушения стал творческий подход к ремонту, выполненный без необходимых согласований. Квартиру на последнем этаже собственник приобрёл в октябре и успел снести четыре из шести межкомнатных перегородок. Они не только разделяли помещения, но и распределяли нагрузку в доме.

«В результате разрушен свод оконных проемов, несущие балки чердачных перекрытий упали на межэтажные перекрытия между 6 и 7 этажом в квартиру собственника. Этим нанесен ущерб общедомовому имуществу, и собственник квартиры должен понести ответственность за свои действия», — сообщают в администрации.

Нагрузку с балок 6–7 этажа решено перераспределить на балки 5–6. Для этого уже установили подпорки в квартирах шестого этажа. Демонтаж рухнувших перекрытий и вывоз строительного мусора намечен на 17 ноября. Во вторник также собираются искать другие аварийные участки и проводить обследование, по итогам которого решат, как усиливать перекрытия.

Обрушение в квартире дома 19 по 18-й линии Васильевского острова произошло около полудня. Из парадной эвакуировали 15 человек. Пострадавших нет, однако в доме повреждена система центрального отопления. Аварийные квартиры были залиты водой. Отопление там отключено.