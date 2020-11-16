Плюшкино горе. Опекаемый полицией дилер требует 150 миллионов — на хлебушек

Известнейший игрок наркорынка Максим Понеделко хочет вернуть конфискованные деньги. После ареста он примерил образ бедняка, которому не на что жить.

Фото: «Фонтанка.ру»/Архив

Санкт-Петербургский городской суд 16 ноября начал рассматривать жалобу дилера, недовольного изъятием в пользу государства 21 миллиона рублей и полутора миллиона евро. Самоуверенность Понеделко напитана полицейскими благами — выгодной сделкой со следствием и государственной защитой.

Максима Понеделко задержали в декабре 2017 года. Приготовленные к сбыту 333 килограмма наркотиков и психотропных веществ делали 36-летнего петербуржца крупнейшим игроком на рынке.

Слежка за Понеделко подтверждала его роскошное реноме. В повседневную рутину вплетались бордели, брендовый шопинг, горы наркотиков в особняках и апартаментах и звонок исполнявшей роль казначея матери «Отсчитай мне 346 тысяч евреев».



В банковской ячейке Понеделко нашли 1,5 миллиона евро, в квартире на Моховой — 21 миллион рублей. Деньги конфисковали как «средства совершения преступления».

Пока расследовалось дело, случились не заметные постороннему глазу чудеса. Перевоплощению Понеделко позавидовал бы гоголевский Плюшкин. Делец-богатей стал малоимущей жертвой обстоятельств. Дескать, торговать наркотиками его вынудили «тяжелое материальное положение и необходимость в дорогостоящем лечении матери», а сам-то он не организатор, а простой исполнитель, которому платили по 1500 долларов в месяц. С Понеделко следствие заключило сделку, оставив в деле единственный эпизод, и выделило ему госзащиту в лице оперативных сотрудников полиции. Они старательно оберегали дилера от лишнего внимания, устраивая журналистам прессинг и обещая «разбить башку».

Судили Понеделко персонально, приговорив к пяти годам строгого режима. Срок он не оспаривал, предвкушая скорое условно-досрочное освобождение, а вот вернуть конфискованные миллионы и отменить штраф 800 тысяч, опять же ссылаясь на собственную бедность.



Штраф осужденному не отменили, а судьба денег решалась в основном деле, с участием предполагаемых подельников Понеделко. Процесс с присяжными вел Сестрорецкий райсуд Петербурга. Приговор вынесли в сентябре 2020 года.

Телохранитель Виктор Кушнерев, которого показания Понеделко «переквалифицировали» в организатора преступной группы, был оправдан по четырем эпизодам из пяти. За единственный он получил 8 лет колонии и штраф 1 миллион рублей. Соучастник Сергей Кузякин приговорен к 8 годам 6 месяцам, тоже за один эпизод, а Филипп Горелик оправдан полностью.

Кушнерев и Кузякин обжаловали приговор, считая его чрезмерно строгим. Так же посчитала прокуратура Петербурга, внеся апелляционное представление. Правда, его можно считать скорее символическим — со сроков Кушнерева и Кузякина обвинение просит снять по месяцу.

Конфискованные миллионы, посчитал суд, необходимо принудительно изъять и обратить в собственность Российской Федерации. Понеделко это не понравилось. Его адвокат Мария Шарыпина тоже написала жалобу: так и так, деньги честные, просим вернуть их Максиму Юрьевичу. Пересматривать приговор Санкт-Петербургский горсуд начал 16 ноября.



По данным «Фонтанки», на преступность конфискованных денег указал Виктор Кушнерев — тот самый, которого «топил» своими показаниями Максим Понеделко. Телохранитель признал, что полтора миллиона евро предназначались для покупки 32 килограммов колумбийского порошка у поставщика из Прибалтики, с которым Кушнерев общался через сайт «Гидра». 21 миллион рублей, изъятый у Понеделко, был предоплатой за десять килограммов наркотика. Следующее заседание в Горсуде назначено на 20 ноября.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

