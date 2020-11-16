Единый тариф на электроэнергию для города и области завизировал Путин. Это начало - богатые регионы будут платить за бедные. Петербург уже говорит о несправедливости.

Фото: Степан Кулинич/Коммерсантъ

Зампредседателя правительства России Юрий Борисов 4 ноября получил положительную визу Владимира Путина на письме, отправленном гаранту 27 октября. Озаглавлено послание - “О мерах поддержки субъектов Российской Федерации с низким уровнем экономического развития”. В нём предлагается повышение инвестиционной привлекательности территорий через снижение стоимости передачи электроэнергии посредством установки единого тарифа в смежных субъектах. Если упрощенно, для более богатого в паре цена вырастет, для бедного - снизится.

Отмечается, что подход успешно реализован в двух энергозонах - Краснодарском крае и Адыгее, а также в Тюменской области и Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком округах. Заметим, это регионы-матрёшки и единый тариф там исторически сложившееся явление.

Новую страницу предлагается начать с пяти пар. Так, при едином тарифе в Тюменской и Курганской областях цены на электроэнергию в первой возрастут на 1%, а во второй снизятся на 34%. При выравнивании в паре Республика Алтай - Алтайский край, в республике стоимость упадёт на 45%, в крае вырастет на 4%. Синергия тарифа в Республике Тыва и Иркутской области должна привести к рекордному снижению в Тыве на 85% при росте у партнёра на 4%. В паре Республика Калмыкия - Ростовская область у первой прогнозируется снижение на 6,4% у второй - рост на 0,8%.

Самый интересный дуэт - Петербург и Ленинградская область. Ленобласть на девятом месте по уровню социально-экономического развития по стране и бедным регион назвать сложно. Но у Петербурга второе место, поэтому формально принцип «богатый-бедный» соблюдается. Более того, есть ощущение, что инициатива заточена под эту пару – разные тарифы в одной агломерации давно вызывают вопросы у бизнеса. В правительстве России посчитали, что единый тариф даст снижение цены 47-му региону на 6% и рост для соседа на 2%.



Кстати, в документе нет связки - “Москва - Московская область”. И понятно, почему - у столичной области нет нужды в помощи, а взаимодействие с Москвой и так всеобъемлющее.

Отметим, речь в этой истории только о тарифах для бизнеса. Для граждан предельная величина устанавливается ежегодно индексом правительства РФ для каждого региона. По факту, он льготный. Экономически обоснованная плата достигается через перекрёстное субсидирование - недоплаченное гражданами “размазывается” по всем юрлицам региона.

В связи с этим сложилась коллизия. В летний период количество дачников-петербуржцев в Ленобласти достигает двух миллионов человек. Они платят по льготному тарифу, а оставшуюся величину реальной стоимости «тащит» на себе бизнес Ленобласти. В то же время в городе нагрузка на коммерцию Петербурга пропорционально снижается.

Объяснить разницу можно на простом примере. Представим два магазина с одинаковым потреблением электричества — один в городе, другой в области. Сегодня первый платит условные 90 рублей, второй 110 рублей. После того, как тариф станет единым, оба будут платить по 100 рублей. Очевидно, почему городскому бизнесу рост не по душе.



47news ознакомился с одним из последних прогнозных расчетов. Так, если бы единый тариф уже стал реальностью, то в Ленобласти со второго полугодия тарифы снизились бы к первому на величину от 7% до 25% в зависимости от уровня напряжения при варианте расчета по мощности в МВт. И на 2-12% при варианте расчета по электроэнергии в кВт-часах. Соответственно, тарифы на передачу в Петербурге выросли бы на 7%-35% и 12%-28% соответственно.

По словам чиновников, в качестве иллюстрации можно взять наиболее важный для крупной промышленности уровень напряжения 110 киловольт. Если бы премьера единого тарифа уже состоялась, то единая ставка составила бы 1213 руб/кВт в месяц. Сейчас в Петербурге она 899 руб/кВт, а в Ленобласти 1450 руб/кВт. То есть, для города рост 35%, а для области снижение на 16%. “Можно говорить примерно о 2 миллиардах перераспределения перекрестного субсидирования” - прикидывают в энергетическом блоке Суворовского.

Надо понимать, что разговоры о едином тарифе идут не первый год. По данным на 2020-й, в Ленобласти тарифы для бизнеса самые высокие в Северо-Западном федеральном округе. Поэтому крупные потребители рвутся уйти от региональных электросетевых организаций к магистральным сетям “ФСК ЕЭС” - они не участвуют в перекрёстном субсидировании. Тарифы, соответственно, в несколько раз ниже. Либо промышленники уходят на собственную генерацию. И первый и второй вариант увеличивает нагрузку оставшийся на малый и средний бизнес. Яркий пример - попытки завода КИНЕФ в Киришах распрощаться с Ленэнерго.



К слову, известная проблема невозврата правительством Ленобласти 17 млрд на «сглаживания» тарифов Ленэнерго, косвенно также вызвана необходимостью компенсации льготной платы за техприсоединение к сетям — по большей части для тех же дачников из Петербурга.

Собеседник, близкий к энергетическому блоку Смольного, подтвердил, что вопрос выравнивания тарифов обсуждается давно и правительство города всегда относилось к идее прохладно.

Во-первых, цифры минус 6% и плюс 2% неизвестно откуда взялись. Обсчитывали эту историю, и получалось, что для населения в Петербурге тариф незначительно снизится, а для «промки» скаканет чуть ли не на 17% за год. А главное, интересно получается: город исполнил поручение по сглаживанию роста тарифов, выплатил «Ленэнерго» 18 млрд. В Ленобласти же до сих пор спорят про возврат 13 млрд. И теперь выходит, наша промышленность, которая уже однажды оплатила сглаживание в городе, будет этим заниматься и для соседа? – удивляется источник. Глава комитета по тарифам правительства Петербурга Дмитрий Коптин тоже обращает внимание на то, что при синхронизации тарифов промышленные потребители города будут оплачивать величину «сглаживания» «Ленэнерго», которая должна быть возвращена на территории Ленобласти. «Это противоречит основным принципам тарифного регулирования и экономической справедливости, - говорит он. - Соответственно приведет к опережающему росту тарифов на передачу электроэнергии на территории Петербурга».



Кстати, изменение тарифов для населения это следующий логичный шаг после выравнивания тарифа для бизнеса. И здесь для Ленобласти зарыт бумеранг — сегодня горожане платят больше областных. При выравнивании, произойдёт зеркальная нынешней история — плата для жителей Ленобласти вырастет.

По словам экономического вице-губернатора правительства Ленобласти Дмитрия Ялова единый тариф для двух регионов - благо.

- Нововведение обеспечит равные условия для всех участников рынка. Сегодня порой получается, что два одинаковых предприятия, расположенных в ста метрах через кольцевую, платят разные суммы. Физически, тоже логично - зачастую подстанции области питают городские объекты. Поэтому в долгосрочной перспективе для Петербурга, это тоже выгодно, - считает Ялов.

Смольнинские расчеты, пусть и не на самую долгосрочную перспективу, показывают обратное. По данным «Фонтанки», уже посчитано, что в случае принятия единого тарифа, в 2021 году допрасходы предприятий и бюджетных учреждений составят 3 млрд; в 2025 - уже 7млрд. За 5 лет - 25 млрд рублей.



По словам главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко, эффект от повышения тарифов будет варьироваться в зависимости от того, к какой из групп принадлежит потребитель электричества. «У нас самое энергоемкое – это электротранспорт, метро, но там есть субсидия от бюджета, - говорит он. – Но нужно обсуждать каждое конкретное предприятие и то, какую долю в себестоимости занимает электричество. Конечно, есть центры обработки данных, но у нас их буквально несколько в городе. А так, если взять на круг, заводы больше от стоимости газа зависят».



Председатель комитета по промышленной политике Смольного Кирилл Соловейчик считает, что повышение тарифа на передачу электроэнергии для промышленности, которая и так значительно пострадала от пандемии, станет дополнительным негативным фактором. Однако увеличение расходов на электроэнергию дополнительно на 2% в 2021 году (если цифры в письме зампреда правительства верны – прим.), по его мнению, не окажет существенного влияния на уровень рентабельности в целом по промышленности. «Среднее значение затрат на электроэнергию по структуре расходов на производство продукции в обрабатывающих производствах составляет менее 7%. Таким образом увеличение расходов на электроэнергию в общей сумме расходов составит порядка 0,2 %, - говорит он. - В то же время в отдельных отраслях с высокой долей затрат на электроэнергию и/или низким уровнем рентабельности данное решение может стать критическим. Например, в судостроении, которое является системообразующей отраслью для Санкт-Петербурга, в 2018 году рентабельность продаж по чистой прибыли промышленных организаций в целом по России составила всего 0,8 процента, в этом случае любое снижение рентабельности негативно скажется на финансовом состоянии отрасли». Подорожание энергоресурсов, само собой, вызовет рост цен на все товары и услуги.



К закрытию заводов или переносу производства в соседний регион это конечно не приведет, но вот на инвестиционную привлекательность Санкт-Петербурга значительно повлияет, - говорит Соловейчик. - Конечно, инвестор при выборе размещения производства всегда будет учитывать определенные факторы. При прочих равных условиях предпочтение будет отдаваться производственным площадкам той же Ленинградской области с учетом их цен на землю и стоимости подключения к инфраструктуре». Чтобы этого избежать, надо повышать инвестиционную привлекательность города путем снижения административных барьеров при размещении производств, говорит чиновник. А также – привлекать в экономику Петербурга высокотехнологичные предприятия с низкой долей энергозатрат в себестоимости продукции.

Что же касается ресурсоснабжающих организаций, то в первую очередь новелла коснётся Ленэнерго. Компания держатель так называемых «котлов» в городе и области - это средства на содержание сетей, покрываемые из тарифа. В Ленобласти котёл 27 млрд, в Петербурге 44,5 млрд. По сути, котлы сольются. Поэтому в финансовом плане для Ленэнерго изменений не предвидится. Уже в дальнейшем, единое регулирование коснётся ЛОЭСКа и прочих ресурсоснабжающих компаний размером поменьше. В Ленэнерго и ЛОЭСК пообещали прокомментировать тему единого тарифа в ближайшее время.

По словам чиновников, механизма реализации на местах пока нет. Понятно, что тариф будет устанавливать ФАС России. Естественно, подразумевается совместная работа комитетов по тарифам. Возможно, скопированная с тех двух регионов, где единый тариф уже установлен. Можно также предположить, что город будет играть главенствующую роль.

Возвращаясь к письму Борисова, в нём есть оговорка, что объединение тарифных зон может быть принято только при согласии губернаторов смежных регионов. Впрочем, будет несвойственно для нынешних реалий если один из них выразит несогласие после визы Путина. Разве что начнутся доклады “о необходимости детальной проработки”.

Если же глобально, то как предполагают в Минэнерго, подход “богатый платит за бедного” будет постепенно распространён на всю Россию.

Виктор Смирнов, 47news

Николай Кудин, Фонтанка.ру

