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16.11.2020 13:15
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МЧС проверяет информацию об обрушении потолка в доме на Васильевском

Ремонт закончился обрушением потолка в квартире дома на Васильевском острове.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел в квартире дома 19 по 18-й линии В.О. По предварительной информации, упала часть потолка на площади около 80 квадратных метров.

дом на 18-ой линии Васильевского острова, 19
дом на 18-ой линии Васильевского острова, 19Фото: скриншот страницы сервиса Яндекс.Карты

В пресс-службе МЧС «Фонтанке» подтвердили, что у них был вызов на указанный адрес, и уточнили, что, по их данным, никто не пострадал. Информация об обрушении уточняется.

дом на 18-ой линии Васильевского острова, 19
дом на 18-ой линии Васильевского острова, 19Фото: скриншот страницы сервиса Яндекс.Карты

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