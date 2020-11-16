Погоня за «девяткой» на севере Петербурга закончилась стрельбой. Госномера оказали подложными, а бензин ворованным
Ночную погоню полицейского «Патриота» за ВАЗ-2109 на Суздальском проспекте снимал на камеру ехавший следом очевидец, пока не отстал от них.
«Догнали на Парашютной, мимо проезжал, — рассказывает очевидец Дмитрий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 16 ноября. — Шесть экипажей ДПС стояли, и двое в наручниках лежали»
Подробности инцидента сообщает «Дорожный инспектор». По предварительным данным, 15 ноября около 23:10 сотрудники ППС УМВД по Калининскому району заметили подозрительный ВАЗ, на большой скорости выехавший с территории заправки на пересечении Суздальского проспекта и улицы Руставели. Позже выяснилось, что водитель этой машины заправился на АЗС и не заплатил. Погоню продолжили инспекторы ДПС ОГИБДД по Выборгскому району. Им пришлось стрелять, чтобы остановить нарушителя — выстрел пробил колесо.
Закончилась погоня на пересечении Парашютной улицы и дороги на Каменку. За рулём «Лады» находился мужчина 1992 года рождения, трезвый, с правами, с ним рядом пассажир — мужчина, ранее лишённый водительского удостоверения. Оба доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, ведутся следственные действия. Составлены административные материалы за неостановку по требованию полиции и за подложные государственные регистрационные знаки: на машине были разные номера, и ещё одна табличка — под ковриком у пассажирского сиденья.
На вопрос, почему не останавливались, мужчины ответили, что не видели и не слышали, что за ними гонятся. Почему на машине разные номера, водитель объяснить не смог.