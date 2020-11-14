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14.11.2020 00:28
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Восьмилетний мальчик сорвался со скалодрома в «Питерлэнде» и сломал позвоночник. Страховка не сработала

Ребенок оказался в больнице в компрессионным переломом позвоночника после посещения парка «Высотный город» в Приморском районе Петербурга. Он сорвался с высоты не меньше трех метров, а страховка не сработала.

О травмах восьмилетнего сына «Фонтанке» 13 ноября рассказала мама мальчика, Елена. Парк и скалодром на нем мальчик посетил накануне, это был второй раз когда он пробовал себя на высотных трассах. Уже под конец занятия он брал очередную высоту, перед подъемом страховку проверил и застегнул инструктор. С какой именно высоты упал школьник Елена сейчас сказать затрудняется, но пролетел он не меньше трех метров. Мальчика увезли в больницу, где был диагностирован перелом позвоночника. В рекомендациях врача сказано, что сидеть, причем в корсете, ему можно будет только через шесть месяцев, а на ближайшие два года придется забыть о любых видах спорта и даже простой велосипедной прогулке. Не противопоказано только плавание в качестве реабилитации.

В администрации парка, рассказывает Елена, ей сообщили только, что все их клиенты застрахованы. Общение с полицией также состоялось, но пока на этом все.

На сайте организации сказано, что высота скалодрома восемь метров, а система страховки автоматическая и с двумя карабинами. «Один из карабинов имеет блокирующий замочек, поэтому его невозможно выстегнуть без инструктора», — уверяют в парке.

На этом же скалодроме четыре года назад сорвался и получил множественные переломы 15-летний подросток. Тогда сообщалось, что отстегнулся карабин страховочного ремня.

Администрация парка также уверяла, что семья получит компенсацию, а страховка скалолазов отныне усилена вторым карабином.

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