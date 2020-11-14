Восьмилетний мальчик сорвался со скалодрома в «Питерлэнде» и сломал позвоночник. Страховка не сработала
Ребенок оказался в больнице в компрессионным переломом позвоночника после посещения парка «Высотный город» в Приморском районе Петербурга. Он сорвался с высоты не меньше трех метров, а страховка не сработала.
О травмах восьмилетнего сына «Фонтанке» 13 ноября рассказала мама мальчика, Елена. Парк и скалодром на нем мальчик посетил накануне, это был второй раз когда он пробовал себя на высотных трассах. Уже под конец занятия он брал очередную высоту, перед подъемом страховку проверил и застегнул инструктор. С какой именно высоты упал школьник Елена сейчас сказать затрудняется, но пролетел он не меньше трех метров. Мальчика увезли в больницу, где был диагностирован перелом позвоночника. В рекомендациях врача сказано, что сидеть, причем в корсете, ему можно будет только через шесть месяцев, а на ближайшие два года придется забыть о любых видах спорта и даже простой велосипедной прогулке. Не противопоказано только плавание в качестве реабилитации.
В администрации парка, рассказывает Елена, ей сообщили только, что все их клиенты застрахованы. Общение с полицией также состоялось, но пока на этом все.
На сайте организации сказано, что высота скалодрома восемь метров, а система страховки автоматическая и с двумя карабинами. «Один из карабинов имеет блокирующий замочек, поэтому его невозможно выстегнуть без инструктора», — уверяют в парке.
На этом же скалодроме четыре года назад сорвался и получил множественные переломы 15-летний подросток. Тогда сообщалось, что отстегнулся карабин страховочного ремня.
Администрация парка также уверяла, что семья получит компенсацию, а страховка скалолазов отныне усилена вторым карабином.