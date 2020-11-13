Подполковник ФСБ ответил штрафом за провокацию с ДТП у Литейного, 4

Петербургский военный суд вынес приговор подполковнику ФСБ Викторову. История была шумная — он призвал персонажей из уголовного мира и попросил проучить своего же коллегу. Закончилось все шоу с оскорблениями в ГИБДД, уголовным делом и оргвыводами. «Фонтанка» демонстрирует приговор, как результат расправы.

О решении Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда 13 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов. Приговор вынесен достаточно организованной группе петербуржцев. Первый из подсудимых — подполковник транспортной службы Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти Максим Викторов. Вывод суда занимательный, поэтому надо бы вспомнить, как развивался этот скандал.

Фото предоставлено Объединенной пресс-службой судов Санкт-Петербурга Фото предоставлено Объединенной пресс-службой судов Санкт-Петербурга Фото предоставлено Объединенной пресс-службой судов Санкт-Петербурга Фото предоставлено Объединенной пресс-службой судов Санкт-Петербурга

Под вечер 15 января 2020 года капитан ФСБ Терехов въезжал в ворота на Шпалерной улице. Припаркованная рядом автомашина мгновенно вырулила, ударила его транспорт, после чего оттуда выскочили несколько предельно возмущенных мужчин с телефонами на изготовку. Несмотря на то, что спор о правоте не перерос в ожидаемую драку, наиболее внушительный мужчина указал на подменные номера сотрудника ФСБ. Которые, кстати, были запрещены руководством.

Вскоре аварийная тусовка перекочевала в ОГИБДД Центрального района, где петербуржец предельно уверенно себя вел, называя майора наглой «фээсбэшной мордой» и так далее. Именно этот сюжет с видео и появился на «Фонтанке» 19 января.

Публичность добавила энергии и проверяющим — стало ясно то, что ясно было с самого начала: для подставного ДТП двоих петербуржцев нанял оппонент капитана ФСБ. Он же — подполковник ФСБ Викторов. Ни для кого в их управлении не было секретом, что Терехов и Викторов терпеть друг друга не могут.

Были найдены и непосредственные исполнители — люди с биографией. Вот, например, то, что «Фонтанка» еще тогда сообщала о Зимине:



«Первый раз вляпался за мошенничество в 90-х, но это былины. Второй раз его брали по знаковому убийству в начале нулевых. Тогда похитили, пытали и утопили в Финском заливе бизнесмена Ефимова. Караулили его у теннисных кортов, где он играл с губернатором Яковлевым. Сели трое, а Зимин дал приятные следователю показания, ограничившись свидетелем. В 2009 году Зимин получает легкое наказание за кражу из коттеджа под Лугой. И, наконец, в 2012 году ему дают пару лет за прелестный эпизод — похищение банкомата из здания на Римского-Корсакова, где, между прочим, расположены несколько отделов Управления уголовного розыска».

В марте 2020 года был задержан подполковник Викторов. Ему вменили букет в организации нападения на представителя власти, злоупотреблении служебным положением и даже соучастии в оскорблении. Вскоре страсти затихли.

Наконец,13 ноября объединенная пресс-служба судов объявила о наказании. Если коротко, то по ряду статей подсудимые оправданы, а сам Викторов приговорен за организацию умышленной порчи частного имущества, то есть бампера автомашины коллеги на той самой Шпалерной улице, того самого 15 января. Для начала ему влепили штраф в 40 тысяч рублей, но с учетом того, что он томился под домашним арестом, штраф скостили наполовину, до 20 тысяч рублей. И пошел он грустный домой, но уже как бывший контрразведчик.

