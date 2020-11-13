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13.11.2020 19:04
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Грибы в России получили официальный статус. Ранее Минсельхоз хотел получить контроль над оборотом «дикорастущих пищевых ресурсов»

Правительство Михаила Мишустина отнесло грибы к сельскохозяйственной продукции. Соответствующее постановление чиновников опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 13 ноября.

Теперь грибы и трюфели включены в подраздел «Овощные культуры открытого и закрытого грунта», а грибницу вписали в подраздел «Продукция семеноводства овощных культур». Причём помимо грибницы как таковой (мицелий гриба) отдельные строчки в официальных документах получили «мицелий тепличных шампиньонов» и «мицелий прочих грибов».

Фото: фото с сайта publication.pravo.gov.ru

О реакции бизнесменов, занятых промышленным производством грибов, пока не сообщается. Но, как отмечает РИА Новости, в настоящее время деятельность сельхозпроизводителей, которая связана с реализацией произведенной и переработанной ими собственной сельхозпродукции, облагается нулевой ставкой налога на прибыль. В отношении деятельности, не связанной с сельхозпроизводством, применяется общая ставка в 20%.

«Плодоовощной союз в 2019 году обратился в Минсельхоз РФ с просьбой об отнесении грибов к сельскохозяйственной продукции (в части налогообложения), рады, что наша инициатива была поддержана», — цитирует агентство директора Национального союза производителей плодов и овощей России Михаила Глушкова.

Стоит отметить, что грибы с точки зрения биологии относятся к отдельному от растений (к которым относятся «овощные культуры») царству живых организмов.

В 2019 году Минсельхоз РФ под руководством сына экс-главы ФСБ, секретаря Совбеза России Николая Патрушева Дмитрия Патрушева выступил с инициативой закрепления за министерством вопросов обращения с дикорастущими пищевыми ресурсами.

«Не планируется введение каких-либо ограничительных и контрольных мер по отношению к сбору дикоросов предприятиями и гражданами», — заверяли тогда «Фонтанку» в Минсельхозе.

Фото: фото с сайта publication.pravo.gov.ru

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Комментарии (4)

doorbal_
теперь грибникам кроме ножа надо носить с собой ещё и ствол, отстреливаться от грибнадзора
263913591
Наконец можно будет приобрести официальные с печатью лесника! Неофициальные будут признаны контрафактом и раздавлены бульдозерами вместе с лесом.
Peshekhod
Лавров-то как в воду глядел.
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