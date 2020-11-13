Теперь грибы и трюфели включены в подраздел «Овощные культуры открытого и закрытого грунта», а грибницу вписали в подраздел «Продукция семеноводства овощных культур». Причём помимо грибницы как таковой (мицелий гриба) отдельные строчки в официальных документах получили «мицелий тепличных шампиньонов» и «мицелий прочих грибов».

О реакции бизнесменов, занятых промышленным производством грибов, пока не сообщается. Но, как отмечает РИА Новости, в настоящее время деятельность сельхозпроизводителей, которая связана с реализацией произведенной и переработанной ими собственной сельхозпродукции, облагается нулевой ставкой налога на прибыль. В отношении деятельности, не связанной с сельхозпроизводством, применяется общая ставка в 20%.



«Плодоовощной союз в 2019 году обратился в Минсельхоз РФ с просьбой об отнесении грибов к сельскохозяйственной продукции (в части налогообложения), рады, что наша инициатива была поддержана», — цитирует агентство директора Национального союза производителей плодов и овощей России Михаила Глушкова.



Стоит отметить, что грибы с точки зрения биологии относятся к отдельному от растений (к которым относятся «овощные культуры») царству живых организмов.



В 2019 году Минсельхоз РФ под руководством сына экс-главы ФСБ, секретаря Совбеза России Николая Патрушева Дмитрия Патрушева выступил с инициативой закрепления за министерством вопросов обращения с дикорастущими пищевыми ресурсами.

