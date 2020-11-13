Путин, Собянин и Жупиков. Как депутат из Тамбова вошел в тройку самых упоминаемых персон на ТВ
Месячный рейтинг персон, популярных на телеканалах, который составил за октябрь сайт MediaMetrics, удивил пользователей. Отодвинув министров Лаврова и Шойгу, третье место в списке занял депутат Госдумы Александр Жупиков, пишет 13 ноября Znak.com.
Издание выяснило, что система распознавания лиц, которую использует MediaMetrics, перепутала его с актером Гошей Куценко.
Алгоритм «вычислил» депутата в Куценко в шапке и без шапки, с разными выражениями лица. И решил, что именно он был в сериале «Скорая помощь» на НТВ и передаче «Новые правила свиданий» на Первом канале. Наибольшее совпадение система выдавала на кадрах, где Куценко чуть-чуть прикрывает веки.
Таким образом Жупиков попал на третье место в рейтинге. Его смогли обойти только президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. За ним пятерку замыкают Сергей Шойгу и Сергей Лавров.
Александр Жупиков — депутат Госдумы от Тамбовской области с 2016 года. Он член комитета по аграрным вопросам.
MediaMetrics — новостной агрегатор, измеритель рейтинга сайтов и интернет-радио. Его в январе 2014 года основал бывший советник президента РФ по вопросам интернета Герман Клименко.