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13.11.2020 18:01
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Таиланд разрешил въезд для россиян. Но только для желающих оздоровиться миллионеров

Королевство в Юго-Восточной Азии открыло свои границы для иностранцев. Обязательные условия — миллионный счёт и отрицательный тест на COVID-19.

«Путешественники, которые хотят получить медицинские и оздоровительные услуги, могут въехать в Таиланд после получения «Разрешения на международный полет» от посольства или консульства Таиланда в своей стране. При подаче заявления необходимо предъявить <...> выписку из банка, подтверждающая доход за последние 6 месяцев, эквивалентный 500 000 бат (около 1,3 млн рублей)», — сообщает 13 ноября издание Travel Off Path.

Туристу также понадобится страховка от COVID-19 в размере 100 тысяч долларов. Она должна быть действительна на все время поездки. Кроме того, от прилетающих в королевство будут требовать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Власти Таиланда в сентябре начали готовиться к открытию границ для иностранных туристов после шестимесячного перерыва, а министр туризма и спорта Пипхат Ратчакитпракарн рассказал о введении специальных туристических виз.

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