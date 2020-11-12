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12.11.2020 17:41
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11-летняя девочка забеременела от отчима-иностранца. Он признался, что неоднократно ее насиловал

В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту изнасилования отчимом его 11-летней падчерицы, которая забеременела от него. Об этом 12 ноября сообщили в СУ СК по региону, пишет РИА Новости.

По версии следствия, 32-летний обвиняемый изнасиловал 11-летнюю девочку летом этого года. Мать отвела ее на обследование в октябре, где и выяснилось, что школьница беременна. Медики немедленно передали сообщение следователям.

Подозреваемого задержали. Поначалу он отрицал вину, однако затем написал несколько явок с повинной, в которых признался, что насиловал девочку неоднократно, рассказали в СК.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что школьница сначала не признавалась в том, с кем у нее были отношения, однако генетическая экспертиза показала, что забеременела она от отчима. Девочке прервали беременность по медицинским показаниям.

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Комментарии (6)

8967
Девчонка - молоток! Не выдала любимого.
Skazochny
Иностранец с аула 100%
dedmoroz_5e4d8827384c2
ну, конечно, онажемать родного отца отправила судами разводами в канаву и нашла себе придурка, пострадал ребенок, наша Раша, не наши законы, ура!
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