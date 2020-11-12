11-летняя девочка забеременела от отчима-иностранца. Он признался, что неоднократно ее насиловал

В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту изнасилования отчимом его 11-летней падчерицы, которая забеременела от него. Об этом 12 ноября сообщили в СУ СК по региону, пишет РИА Новости.



По версии следствия, 32-летний обвиняемый изнасиловал 11-летнюю девочку летом этого года. Мать отвела ее на обследование в октябре, где и выяснилось, что школьница беременна. Медики немедленно передали сообщение следователям.



Подозреваемого задержали. Поначалу он отрицал вину, однако затем написал несколько явок с повинной, в которых признался, что насиловал девочку неоднократно, рассказали в СК.

