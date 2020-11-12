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12.11.2020 12:12
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Жители Парнаса жалуются на эротическую «Газель» с дерзкой, но «безнравственной рекламой»

Жители Выборгского района Петербурга ежедневно вынуждены сталкиваться с лёгкой эротикой по пути на работу и в школу. Рядом со станцией метро «Парнас» их ждёт «Газель» с очень спорной рекламой на кузове. Фотографиями с «Фонтанкой» 12 ноября поделилась читательница Екатерина.

«На перехватывающей парковке, рядом с метро на виду у всех стоит «Газель» с безнравственной, нарушающей законы рекламой», — написала женщина.

На присланном в редакцию снимке запечатлен фургон, кузов которого украшает изображение контура женских первичных половых признаков да ещё и орфографическая ошибка в слове.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

В пресс-службе петербургского УФАС рекламу оценили как «странную и пошловатую». Читательнице «Фонтанки» посоветовали обратиться с заявлением в Санкт-Петербургское УФАС России и в Ассоциацию маркетинговой индустрии «Рекламный совет». Если эксперты признают рекламу оскорбительной, юрлицу грозит штраф от 100 тысяч рублей до полумиллиона.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

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Комментарии (11)

lamer
А сама территория Порно-асс - не вызывает возмущения у читательницы?
Владислав М
Как может быть оскорбительной естественная часть женского тела, обрачённая в нижнее бельё? Тогда надо запретить вообще все изображения женщин в нижнем белье, запретить показы мод, кино, спорт, балет, бассейны, купание и т.д. Или можно просто отправить заявительницу моралистку к психотерапевту. Второе сделать дешевле и проще.
hal9000
Если у женщин сисек нет то они берут в оборот свою верблюжью лапку...
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