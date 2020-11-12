Жители Выборгского района Петербурга ежедневно вынуждены сталкиваться с лёгкой эротикой по пути на работу и в школу. Рядом со станцией метро «Парнас» их ждёт «Газель» с очень спорной рекламой на кузове. Фотографиями с «Фонтанкой» 12 ноября поделилась читательница Екатерина.



«На перехватывающей парковке, рядом с метро на виду у всех стоит «Газель» с безнравственной, нарушающей законы рекламой», — написала женщина.



На присланном в редакцию снимке запечатлен фургон, кузов которого украшает изображение контура женских первичных половых признаков да ещё и орфографическая ошибка в слове.

