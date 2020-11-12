Россиянам могут разрешить садиться за руль с 17 лет, но только с «водителем-наставником»
Российским гражданам могут позволить управлять автомобилем уже в возрасте 17 лет, но до совершеннолетия поездки совершать только в сопровождении «водителя-наставника». Эти и другие изменения предусматривает законопроект МВД (готовился в Госавтоинспекции), с текстом которого 12 ноября ознакомился «Коммерсантъ».
Как пишет издание, документ уже направлен в Белый дом и проходит экспертизу в Аналитическом центре при правительстве РФ. Поправки вносятся в закон «О безопасности дорожного движения».
Сегодня сдать экзамен на права можно уже в возрасте 17 лет, но садиться за руль машины законодательно разрешено только с 18. В МВД считают, что за год приобретенные навыки теряются, поэтому нужно разрешить подросткам управлять автомобилем раньше, но с одним условием: в салоне будет находиться «водитель-наставник» с правами категории B. Порядок вождения и требования к нему обозначат позднее в постановлении правительства РФ.
Как сказано в поправках, такое сопровождение необходимо «в целях оказания помощи в закреплении устойчивых навыков безопасного управления транспортным средством и осуществления контроля за соблюдением ПДД».
Помимо этого, документ предусматривает, что доступ за руль грузовых машин получат лишь граждане, имеющие минимум годовой опыт вождения, а иностранцам, чтобы поменять свои права категории С или D на российское удостоверение, достаточно будет изучить самостоятельно правила и сдать внутренний экзамен в автошколе.