Снегоходы забуксовали в «Автополе». Бизнесмен оспаривает распродажу своей техники за треть цены.

Роман Каневский, в прошлом председатель совета директоров группы «Росан», которая в тучные годы могла похвастаться выручкой более чем в 12 млрд рублей, заявил о нарушении своих прав при распродаже 1300 единиц техники для активного отдыха конкурсным управляющим. Она обошлась новому покупателю втрое дешевле рыночной цены, из-за чего поручителям по кредитам «Росана» грозит банкротство.

Фото: shradude с сайта Pixabay / коллаж

Петербургский предприниматель 19 ноября может оказаться личным банкротом из-за того, что имущество обанкротившегося ООО «Росан-Мотоспорт» было распродано, как он заявляет, по заниженной цене. Речь идет о снегоходах, квадроциклах, аквабайках и лодочных моторах, арестованных в 2016 году. Все они — 2014 — 2016 годов выпуска, хотя до сих пор хранились в заводской упаковке.

Опротестовать итог уже прошедших торгов — его единственный шанс избежать банкротства. Поэтому 6 ноября Каневский направил в арбитраж Петербурга заявление о привлечении себя в качестве третьего лица в споре по делу «Росан-Мотоспорт». В этом споре две компании, которым было отказано в участии в торгах, требуют признать договор купли-продажи недействительным и просят провести торги заново.



Несмотря на то, что юридически Роман Каневский не является участником этой фирмы (по документам участник — компания на Британских Виргинских островах), он выступал поручителем по её кредиту, и денег, вырученных от распродажи активов «Росана», — 499,5 млн рублей — явно не хватит, чтобы покрыть долги. Иск о личном банкротстве подан ещё в сентябре одной из его бывших компаний — ТД «Росан», которая сейчас пребывает в состоянии конкурсного управления. К иску присоединился Сбербанк с требованием в 1,29 млрд рублей — Роман Каневский совместно с Андреем Кушулем выступал поручителем по кредиту «Росана-МС». Очередное заседание, где, как ожидает предприниматель, вопрос о его банкротстве может быть принципиально решён, намечено на 19 ноября.

Кредит банку группа «Росан» (недавно ещё, по собственной оценке, крупнейший в мире продавец техники для активного отдыха с выручкой более 350 млн долларов в год) не смогла отдать из-за блокировки деятельности после налоговых претензий. После налоговой проверки в 2015 году ООО «Росан Трэйд» получила требование ФНС доплатить около 1 млрд рублей. Фирма не согласилась с претензиями, и её деятельность фактически была остановлена. Со временем с учётом перерасчёта недоимки, а также штрафов, пеней и процентов эта сумма вдруг выросла до 4,8 миллиарда, а затем, в феврале 2020 года, она внезапно решением Всеволожской ФНС была списана как безнадёжная. Так что львиная доля выручки от продажи оставшихся активов достанется Сбербанку. Ранее группа «Росан» в погашение своих обязательств передала банку принадлежащую ей недвижимость — офисные здания и земельные участки в Петербурге.



Сейчас вопрос лишь в том, хватит ли средств от реализации техники на полное покрытие долгов. Арестованное в 2016 году по решению суда движимое имущество «Росана-МС» оценивалось в 1,66 млрд рублей. То есть на четверть превышало размер оставшихся требований Сбербанка. Однако продажа техники всего за 500 миллионов ставит крест на надежде предпринимателей рассчитаться с кредитором.

Картину дополняет уголовное дело против экс-владельцев «Росана» по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Роман Каневский считает, что, согласно п. 7 постановления Пленума Верховного суда РФ №48 от 26.11.2019 (по которому к ответственности могут привлекаться лишь руководители компаний, но не акционеры), ни он сам, ни его партнёр Андрей Кушуль не могут являться субъектами инкриминируемого им преступления по ст. 199 УК РФ, ввиду того что они никогда не являлись ни должностными лицами, ни фактическими руководителями в ООО «Росан-Трэйд». Сейчас Роман Каневский находится за границей и заявляет, что не против дачи показаний по делу, но лишь в удалённом режиме. Другие фигуранты этого дела — топ-менеджеры компаний группы «Росан» — ранее были признаны виновными и сразу же амнистированы.



Арестованные снегоходы, квадроциклы и прочая техника для активного отдыха были проданы единственному участнику торгов в конце сентября. Покупателем стало ООО «Принцип Фонд», которое общим владельцем — Сергеем Моренковым — связано с автодилерской группой «Автополе». По удивительному совпадению именно на её складах техника хранится уже больше трех лет в состоянии, что называется, «в масле». Попала она туда, как объясняет «Фонтанке» сам Моренков, «по воле случая», и его компания выступила лишь как арендодатель складской недвижимости.

«Фонтанка» изучила подробности этой «воли случая».

В распоряжении «Фонтанки» есть договор, который Федеральная служба судебных приставов в апреле 2017 года заключила с ООО «Альтернатива», на перевозку из Москвы и ответственное хранение техники «Росана» как раз по адресу «Автополя» на пересечении Мурманского шоссе с КАД. Стоимость этих услуг — 1 рубль.

При этом «Альтернатива» если не напрямую, то косвенно довольно тесно связана с «Автополем». Во-первых, ее гендиректор и соучредитель Эдуард Гогичашвили ранее возглавлял и входил в число владельцев фирмы «Автополе рент». Она зарегистрирована по общему адресу с тем самым складом и имела единственного учредителя — ООО «Победа моторс», крупнейший владелец которой — Сергей Моренков. А во-вторых, второй соучредитель «Альтернативы» — Андрей Мартьянов — ранее был отмечен как совладелец фирмы «Капитал авто». А другим участником «Капитал авто» значился тот самый ООО «Принцип Фонд», который «по воле случая» и стал владельцем арестованной техники «Росана».



«Получается, «Автополе», по сути, бесплатно перевезла технику, а это минимум 160 сорокафутовых фур, и хранила её все эти годы у себя, — обращает внимание Роман Каневский, оценивая только расходы на перевозку примерно в 6,5 млн рублей, и заключает: «Значит, судебные приставы не просто так передали «Автополю» нашу технику, а заранее имелась договорённость о её дальнейшей судьбе».

Фотографии сотен запечатанных на заводе-производителе ящиков с техникой присутствуют в отчёте оценщика — ООО «Стройэкспертсервис». Эксперты, которые в марте 2020 года оценили всю эту партию в 555 млн рублей, признаются, что сами её не видели и с техническим состоянием не знакомы, а для расчетов использовали присланные им рекламные описания снегоходов, лодочных моторов и аквабайков, а также скопированные в Интернете обзорные статьи деловых СМИ о рынке техники для активного отдыха.

«Фонтанка» разобралась с логикой этой оценки. «Стройэкспертсервис» брал с открытых сайтов компаний — продавцов снегоходов и аквабайков актуальные цены на конкретные изделия. Затем продекларировал, что при продаже продавцы часто делают скидки. Однако на сайтах официальных дилеров скидки не публикуются. Скидки имеются лишь у «серых» поставщиков. Несмотря на то, что вся техника «Росана» была официально импортирована и предназначалась для поставок дилерам, оценщики, найдя на различных сайтах скидки от 5% до 20%, решили, что средняя скидка на технику «Росана» должна составить 18,5%, и применили её к каждой из 1300 единиц. После этого они предположили, что закупленные в 2014–2016 гг. гидроциклы и снегоходы, должно быть, имеют признаки функционального и экономического устаревания. Опираясь на свою несложную формулу, каждую из единиц арестованной техники оценщики «уценили» на 43%.



Для примера: снегоход Ski-DOO Expedition SE 1200 4‐TEC NA 2016 года выпуска стоит на рынке, судя по расчетам «Стройэкспертсервис», 1,165 млн рублей, а в результате понижающих коэффициентов в отчете его цена составила 540 тысяч. При этом на сайте объявлений именно этот самый снегоход Ski-DOO Expedition SE 1200 4‐TEC NA 2016 года выпуска выставлен по цене 1,231 млн рублей. Еще больше «скидка» на снегоход BRP Summit SP 154 600HO E-TEC. «Каталожная» цена, найденная оценщиком, — 799 тыс. рублей, в отчете он стоит 371 тысячу, а в реальности — точь-в-точь такой же и того же 2014 года выпуска в интернет-магазинах выставлен сейчас за 1,006 млн рублей. А подержанный, именно такой же, 2014 года выпуска, но с реальным пробегом в 10 тыс. км и с заметными следами износа, выставлен на продажу на сайтах объявлений за 450 тысяч.

При этом отыскать конкретно эту же модель, того же самого года выпуска и в состоянии нового, в заводской упаковке, сейчас на рынке не так-то и просто. И большинство объявлений, которые удаётся найти для проведения прямого сравнения, даёт та самая группа «Автополе», которая 29 сентября приобрела без торга весь парк техники «Росана» за 499,5 млн рублей, то есть с 10%-ной скидкой даже к той, явно заниженной, оценке «Стройэкспертсервиса».



Владелец «Автополя» Сергей Моренков называет подозрения в свой адрес абсолютно необоснованными. Кратную разницу в цене покупки техники на торгах и ценой сегодняшней продажи он объясняет вопросами коммерции. Кроме того, по его словам, многие из купленных образцов потеряли ликвидность и должны быть списаны. И далеко не все они в ближайшее время будут проданы — сезон для тех же снегоходов очень короток.

Предприниматель оценивает общую выгоду своей компании от сделки с техникой «Росана» примерно в 20% — то есть он сумеет заработать на ней в пределах 100 млн рублей. Сергей Моренков не опасается юридических рисков, в случае если его неудавшиеся конкуренты по торгам сумеют опротестовать сделку в суде: с его стороны нарушений не было. Более того, покупатель, ООО «Принцип Фонд», по словам Моренкова, сразу перепродал все до единого снегоходы и аквабайки другим юрлицам, и продажей в розницу занимаются теперь они.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

