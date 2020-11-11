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11.11.2020 15:04
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«Это про какую страну?» Талисманы Универсиады-2023 оставили соцсети в недоумении

Талисманы летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге, презентованные министром спорта РФ Олегом Матыциным и телеведущим Иваном Ургантом, не вдохновили россиян. В соцсетях их авторов заподозрили в зависимости от Запада, а то и от чего потяжелее.

Символами мероприятия выбраны баскетболист-любитель олень Ягги, «импозантный» гитарист соболь Кедри и Хитти. Она блогер и то ли малахит, то ли девушка. В конкурсе было заявлено более двухсот работ, Ягги, Кедри и Хитти стали лучшими.

Глядя на победителей, в Twitter тут же предложили слоган для 32-й летней Универсиады: «Йоу йоу, сноубординг, дискета!»

Другие пользователи задаются вопросами: «Связаны ли как-то разные ботинки у Ягги с тем, что он олень?» — и насколько повлиял известный напиток на имянаречение персонажа.

Матыцин накануне объяснил, что имена образованы от малахита, ягеля и кедра, однако отсылки к местному колориту заметили далеко не все.

«Мне не нравятся имена зверушек! Это Россия или где?», «Не поняла, это про какую страну?» — недоумевают под фотографиями талисманов. Некоторые задумались о том, кто стоит за идеей персонажей.

Таисия Губина, которая придумала Хитти, рассказала, что создала образ «девочки-малахита» в последний момент. В изначальном варианте Хитти не была блогером, но это «позволило раскрыть её характер».

«Это была одна из тех идей, которые идут от души, чтобы люди посмотрели и сказали: "Вау, как круто!"», — приводит слова Губиной издание «Подъём».

Автор соболя — Влада Соболева — добавила, что придумала Кедри, исходя из того, что он должен «заряжать людей разных возрастов своими эмоциями».

Универсиада в Екатеринбурге должна пройти с 8 по 19 августа 2023 года, бюджет мероприятия — 64 млрд рублей.

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Комментарии (4)

тат2007amg
Вот уж точно, "вау как круто" - с такими талисманами Универсиаду точно отменят..
Кровокрас
тот что в центре одет как патриот США
Alex001
Что за кошмар на картинке.
Нет, я знал, что маскоты могут быть откровенно уродливыми, но это переплёвывает самые смелые ожидания таковых.
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