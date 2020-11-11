«Это про какую страну?» Талисманы Универсиады-2023 оставили соцсети в недоумении
Талисманы летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге, презентованные министром спорта РФ Олегом Матыциным и телеведущим Иваном Ургантом, не вдохновили россиян. В соцсетях их авторов заподозрили в зависимости от Запада, а то и от чего потяжелее.
Символами мероприятия выбраны баскетболист-любитель олень Ягги, «импозантный» гитарист соболь Кедри и Хитти. Она блогер и то ли малахит, то ли девушка. В конкурсе было заявлено более двухсот работ, Ягги, Кедри и Хитти стали лучшими.
Глядя на победителей, в Twitter тут же предложили слоган для 32-й летней Универсиады: «Йоу йоу, сноубординг, дискета!»
Талисманами Универсиады-2023 в Екатеринбурге стали девушка-блоггер Хитти, олень Ягги и соболёнок Кедри, а слоганом Универсиады выбрано «Йоу йоу, сноубординг, дискета!» pic.twitter.com/D4G87r24cD— Ультравасилий и кот (@g_o_n_z_o) November 11, 2020
Другие пользователи задаются вопросами: «Связаны ли как-то разные ботинки у Ягги с тем, что он олень?» — и насколько повлиял известный напиток на имянаречение персонажа.
Матыцин накануне объяснил, что имена образованы от малахита, ягеля и кедра, однако отсылки к местному колориту заметили далеко не все.
Каким видом спорта надо заниматься, чтобы имя Хитти ассоциировалось со словом малахит?— Nikita V. (@bocman_azulis1) November 11, 2020
«Мне не нравятся имена зверушек! Это Россия или где?», «Не поняла, это про какую страну?» — недоумевают под фотографиями талисманов. Некоторые задумались о том, кто стоит за идеей персонажей.
Талисманы Универсиады2023 - Хитти, Ягги и Кедри. Имена им придумали - Долби и Йобби. pic.twitter.com/9RMpfLRurf— злой как собака (@yablunovsky67) November 11, 2020
Бают -- это талисманы универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году.— foxy_red (@foxyred3101) November 11, 2020
Представил талисманы лично министр спорта РФ Олег Матыцин.
Не зря Екб -- лидер по потреблению тяжелых наркотиков среди городов РФ.🙄
«Первая — Хитти, девушка-блогер. Ее имя ассоциируется со словом pic.twitter.com/j5NTCCjUGQ
Таисия Губина, которая придумала Хитти, рассказала, что создала образ «девочки-малахита» в последний момент. В изначальном варианте Хитти не была блогером, но это «позволило раскрыть её характер».
«Это была одна из тех идей, которые идут от души, чтобы люди посмотрели и сказали: "Вау, как круто!"», — приводит слова Губиной издание «Подъём».
Автор соболя — Влада Соболева — добавила, что придумала Кедри, исходя из того, что он должен «заряжать людей разных возрастов своими эмоциями».
Универсиада в Екатеринбурге должна пройти с 8 по 19 августа 2023 года, бюджет мероприятия — 64 млрд рублей.