Талисманы летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге, презентованные министром спорта РФ Олегом Матыциным и телеведущим Иваном Ургантом, не вдохновили россиян. В соцсетях их авторов заподозрили в зависимости от Запада, а то и от чего потяжелее.

Символами мероприятия выбраны баскетболист-любитель олень Ягги, «импозантный» гитарист соболь Кедри и Хитти. Она блогер и то ли малахит, то ли девушка. В конкурсе было заявлено более двухсот работ, Ягги, Кедри и Хитти стали лучшими.

Глядя на победителей, в Twitter тут же предложили слоган для 32-й летней Универсиады: «Йоу йоу, сноубординг, дискета!»