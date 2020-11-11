«Мы рожаем, пустите в роддом». В Петербурге проводниками для будущей матери стали гаишники
Сотрудникам ГИБДД в Петербурге не впервой возить женщин в роддом. На этот раз они помогли появиться на свет мальчику.
Как сообщает 11 ноября пресс-служба ГУ МВД по городу и области, неделю назад, 3 ноября около 23:40 на посту ДПС на Пулковском шоссе остановился автомобиль. Водитель вёз жену в роддом. Скорую помощь супруги вызывать не стали, поехали сами. Как позже рассказал мужчина, они боялись, что медучреждения закрыты на приём, и попросили сотрудников ГИБДД передать по рации, что «мы рожаем, и чтобы нас пустили в роддом».
Полицейские оценили состояние роженицы и решили незамедлительно доставить её в ближайший родильный дом на улице Орджоникидзе. Сначала супруги поехали следом за служебной машиной. «Они сказали: «Следуйте за нами, держитесь в хвост и нигде не отставайте», — рассказывает новоиспечённый отец. На улице Орджоникидзе сотрудники пересадили женщину в свою машину и отвезли в приёмное отделение роддома — как отмечается в пресс-релизе, «бережно передали в руки медиков». Полицейские рассказали врачам обо всём, что происходило в последние минуты, и направились дальше нести службу. А у женщины в 2:20 родился здоровый мальчик.
Через несколько часов молодой отец позвонил в дежурную часть полиции и передал благодарность неизвестным сотрудникам ДПС, сопровождавшим его жену в медицинское учреждение. Этими сотрудниками оказались инспекторы отдельного батальона
В прошлом году инспекторы ДПС несколько раз помогали рожавшим женщинам. В 2013 году роды прошли прямо на посту ГИБДД на Таллинском шоссе.