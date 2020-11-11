Сотрудникам ГИБДД в Петербурге не впервой возить женщин в роддом. На этот раз они помогли появиться на свет мальчику.

Как сообщает 11 ноября пресс-служба ГУ МВД по городу и области, неделю назад, 3 ноября около 23:40 на посту ДПС на Пулковском шоссе остановился автомобиль. Водитель вёз жену в роддом. Скорую помощь супруги вызывать не стали, поехали сами. Как позже рассказал мужчина, они боялись, что медучреждения закрыты на приём, и попросили сотрудников ГИБДД передать по рации, что «мы рожаем, и чтобы нас пустили в роддом».