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11.11.2020 09:31
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На Канонерском острове задержали школьника с полутора сотнями пакетиков с порошком

Проверка документов закончилась для петербургского школьника уголовным делом о попытке сбыта крупной партии наркотиков.

Как стало известно «Фонтанке» 11 ноября, накануне около половины двенадцатого утра наряд полиции Кировского района на Канонерском острове в районе дома 3, корпус 1, где расположены офисы нескольких десятков компаний, преимущественно занимающихся логистикой, а также предприятие, выпускающее соевые продукты, остановил парня.

В ходе личного досмотра у 17-летнего жителя Московского района нашли при себе 164 пакетика с порошком. Вскрыв один из них, эксперты установили, что там находится синтетический наркотик.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере».

Парень, в документах которого, как говорят, написано, что по национальности он руандиец, из большой семьи — у него еще два брата, которые старше его более чем на 10 лет. Мать мальчика умерла год назад.

После оперативно-следственных действий школьника передали родным.

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Комментарии (6)

USSR_forever
опять подбросили? =) опять несовершеннолетние, которые не знают своих прав и не способные себя грамотно защищать, и которых так легко запугать.... не верю что одному молокососу доверили столько пакетов.... была бы цифра раз в десять меньше - тогда ещё возможно.... но 164, напоминает мне результаты выборов где 146% проголосавших... =))) не верю!
тат2007amg
BLМ - но тока в Африке..
Nautis
А отпустили зачем?) Чтобы на него как на живца цепочку раскрутить?
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