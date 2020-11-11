На Канонерском острове задержали школьника с полутора сотнями пакетиков с порошком
Проверка документов закончилась для петербургского школьника уголовным делом о попытке сбыта крупной партии наркотиков.
Как стало известно «Фонтанке» 11 ноября, накануне около половины двенадцатого утра наряд полиции Кировского района на Канонерском острове в районе дома 3, корпус 1, где расположены офисы нескольких десятков компаний, преимущественно занимающихся логистикой, а также предприятие, выпускающее соевые продукты, остановил парня.
В ходе личного досмотра у 17-летнего жителя Московского района нашли при себе 164 пакетика с порошком. Вскрыв один из них, эксперты установили, что там находится синтетический наркотик.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере».
Парень, в документах которого, как говорят, написано, что по национальности он руандиец, из большой семьи — у него еще два брата, которые старше его более чем на 10 лет. Мать мальчика умерла год назад.
После оперативно-следственных действий школьника передали родным.