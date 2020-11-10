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10.11.2020 15:55
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Новым владельцем Lenta.ru и Gazeta.ru стал бывший топ-менеджер «Газпром-Медиа». С помощью него Сберу удалось обойти закон о СМИ

Бывший топ-менеджер «Газпром-Медиа» Сергей Шишкин стал учредителем ООО «Медианна», которому принадлежат 80% компании «Рамблер & Ко Медиа». Через нее группа Rambler управляет своими СМИ — Lenta.ru, Gazeta.ru, Championat.com, «Секрет фирмы» и другими. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 9 ноября.

Ранее «Медианна» была подконтрольна бизнесмену Александру Мамуту. На прошлой неделе Сбер выкупил у него 45% Rambler Group и стал единственным владельцем группы. Данные об этом появились в системе СПАРК: 20% «Рамблер & Ко Медиа» принадлежат головной компании Rambler Group ООО «Эпоха Диджитал», с 9 ноября ее единственным владельцем является дочерняя структура Сбера — ООО «Цифровые активы».

При этом, по данным ЕГРЮЛ, 100%-ная доля Шишкина в «Медианне» находится в залоге у «Эпохи Диджитал» до полного исполнения обязательств по договору займа от августа 2019 года.

Шишкин покинул должность управляющего директора «Газпром-Медиа Развлекательное ТВ» в июле 2020 года. С ним Сберу удалось обойти закон «О СМИ», по которому иностранцам запрещено напрямую или косвенно владеть более чем 20% в любой компании — учредителе российского издания. По данным на 1 августа 2020 года, юрлицам-нерезидентам принадлежат 43,5% акций Сбербанка. Если бы он стал 100%-ным владельцем СМИ Rambler Group, доля иностранцев в них составила бы 43,5%, что противоречило бы закону.

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Комментарии (1)

Skazochny
Ничего не понятно, круговорот ворья в России.
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