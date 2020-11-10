Новым владельцем Lenta.ru и Gazeta.ru стал бывший топ-менеджер «Газпром-Медиа». С помощью него Сберу удалось обойти закон о СМИ
Бывший топ-менеджер «Газпром-Медиа» Сергей Шишкин стал учредителем ООО «Медианна», которому принадлежат 80% компании «Рамблер & Ко Медиа». Через нее группа Rambler управляет своими СМИ — Lenta.ru, Gazeta.ru, Championat.com, «Секрет фирмы» и другими. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 9 ноября.
Ранее «Медианна» была подконтрольна бизнесмену Александру Мамуту. На прошлой неделе Сбер выкупил у него 45% Rambler Group и стал единственным владельцем группы. Данные об этом появились в системе СПАРК: 20% «Рамблер & Ко Медиа» принадлежат головной компании Rambler Group ООО «Эпоха Диджитал», с 9 ноября ее единственным владельцем является дочерняя структура Сбера — ООО «Цифровые активы».
При этом, по данным ЕГРЮЛ, 100%-ная доля Шишкина в «Медианне» находится в залоге у «Эпохи Диджитал» до полного исполнения обязательств по договору займа от августа 2019 года.
Шишкин покинул должность управляющего директора «Газпром-Медиа Развлекательное ТВ» в июле 2020 года. С ним Сберу удалось обойти закон «О СМИ», по которому иностранцам запрещено напрямую или косвенно владеть более чем 20% в любой компании — учредителе российского издания. По данным на 1 августа 2020 года, юрлицам-нерезидентам принадлежат 43,5% акций Сбербанка. Если бы он стал 100%-ным владельцем СМИ Rambler Group, доля иностранцев в них составила бы 43,5%, что противоречило бы закону.