Новым владельцем Lenta.ru и Gazeta.ru стал бывший топ-менеджер «Газпром-Медиа». С помощью него Сберу удалось обойти закон о СМИ

Бывший топ-менеджер «Газпром-Медиа» Сергей Шишкин стал учредителем ООО «Медианна», которому принадлежат 80% компании «Рамблер & Ко Медиа». Через нее группа Rambler управляет своими СМИ — Lenta.ru, Gazeta.ru, Championat.com, «Секрет фирмы» и другими. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 9 ноября.



Ранее «Медианна» была подконтрольна бизнесмену Александру Мамуту. На прошлой неделе Сбер выкупил у него 45% Rambler Group и стал единственным владельцем группы. Данные об этом появились в системе СПАРК: 20% «Рамблер & Ко Медиа» принадлежат головной компании Rambler Group ООО «Эпоха Диджитал», с 9 ноября ее единственным владельцем является дочерняя структура Сбера — ООО «Цифровые активы».

