Huawei продает бренд Honor за 15,2 млрд долларов. Причиной могли стать санкции США

Huawei определился с покупателем своего дочернего бренда Honor, им станет консорциум Digital China Group во главе с дистрибьютором Digital China и правительством города Шэньчжэнь. Об этом 10 ноября сообщает агентство Reuters.



По данным источников агентства, сделка оценивается в 100 млрд юаней ($15,2 млрд). Ее большую часть планируют профинансировать за счет банковских кредитов. В контур сделки войдут почти все активы Honor, включая бренд, научно-исследовательские мощности и управление цепочкой поставок. Сообщается, что главный дистрибьютор Honor Digital China Group станет одним из двух крупнейших акционеров Honor Terminal Co Ltd, его доля составит почти 15%.

