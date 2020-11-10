Huawei продает бренд Honor за 15,2 млрд долларов. Причиной могли стать санкции США
Huawei определился с покупателем своего дочернего бренда Honor, им станет консорциум Digital China Group во главе с дистрибьютором Digital China и правительством города Шэньчжэнь. Об этом 10 ноября сообщает агентство Reuters.
По данным источников агентства, сделка оценивается в 100 млрд юаней ($15,2 млрд). Ее большую часть планируют профинансировать за счет банковских кредитов. В контур сделки войдут почти все активы Honor, включая бренд, научно-исследовательские мощности и управление цепочкой поставок. Сообщается, что главный дистрибьютор Honor Digital China Group станет одним из двух крупнейших акционеров Honor Terminal Co Ltd, его доля составит почти 15%.
Источники издания считают, что второго по величине производителя смартфонов в мире подтолкнули к продаже Honor ограничения, наложенные США. Компания вынуждена сосредоточиться на мобильных телефонах высокого класса и корпоративном бизнесе. В прошлом году администрация Дональда Трампа развязала торговую войну с Huawei и ввела санкции против компании. По мнению аналитиков, продажа Honor может вывести бренд из-под действия американских санкций.