Тоннель с пятью станциями и железная дорога от Кушелевки до Броневой. В Смольном нарисовали транспортное кольцо
Тоннель от Балтийского до Финляндского вокзала в концепции комтранса включает пять станций и замыкает железнодорожное кольцо. Построить его могут до 2030 года.
Как пояснили «Фонтанке» 9 ноября в Смольном, между двумя вокзалами, согласно предложению комитета, окажутся три станции: «Театральная», «Адмиралтейская» и еще одна с гипотетическим названием «Летний сад». Далее кольцо идет по земле и фактически совпадает с той трассировкой пассажирских полуколец, которая предложена РЖД: Выборгская — Кушелевка — Пискаревка — Полюстрово — Ириновский проспект — Дача Долгорукова — Дальневосточная — Обуховской Обороны — Волковская — Московский проспект — Броневая — Балтийский вокзал. При условии начала строительства в 2025 году можно уложиться к 2030-му.
Ранее стало известно, что 155 млн рублей, которые своей поправкой заложил в проект бюджета губернатор Александр Беглов, пойдут на проработку концепции железнодорожного кольца. Ключевым элементом является тоннель от Балтийского вокзала до Финляндского.
Весной город согласовал концепцию РЖД до 2030 года, в которой содержится идея двух пассажирских полуколец: Ораниенбаум — Пулково — Белоостров и Гатчина — Балтийская — Лигово — Волковская — Токсово. Помимо так называемой городской электрички, предусмотрено множество мероприятий — в частности, вынос грузового движения за пределы города и модернизация инфраструктуры для обработки поездов дальнего следования. Кроме того, на период после 2030 года планируется линия Тосно — Белоостров, которая пройдет через город по диагонали и соединит тоннелем Финляндский и Московский вокзалы.