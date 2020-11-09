Тоннель с пятью станциями и железная дорога от Кушелевки до Броневой. В Смольном нарисовали транспортное кольцо

Тоннель от Балтийского до Финляндского вокзала в концепции комтранса включает пять станций и замыкает железнодорожное кольцо. Построить его могут до 2030 года.



Как пояснили «Фонтанке» 9 ноября в Смольном, между двумя вокзалами, согласно предложению комитета, окажутся три станции: «Театральная», «Адмиралтейская» и еще одна с гипотетическим названием «Летний сад». Далее кольцо идет по земле и фактически совпадает с той трассировкой пассажирских полуколец, которая предложена РЖД: Выборгская — Кушелевка — Пискаревка — Полюстрово — Ириновский проспект — Дача Долгорукова — Дальневосточная — Обуховской Обороны — Волковская — Московский проспект — Броневая — Балтийский вокзал. При условии начала строительства в 2025 году можно уложиться к 2030-му.

