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09.11.2020 18:39
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Петербургские мастера дартса стали чемпионами России и обладателями Кубка России

В Ижевске 9 ноября завершился чемпионат и Кубок России по дартсу. По итогам соревнований победителями и призерами стал целый ряд спортсменов из Петербурга.

В женском командном турнире чемпионата России равных не было сборной нашего города, которая выступала в составе — Татьяна Новикова, Ирина Боровкова, Марина Шершукова, Юлия Фролова и Мария Попова. В миксте чемпионами страны стали Ирина Боровкова, Антон Серков и Андрей Ратников. А в женском парном разряде серебряные медали завоевали Татьяна Новикова и Юлия Фролова.

Фото: комитет по физической культуре

В мужском одиночном разряде петербуржец Алексей Пилипенко завоевал бронзовую награду национального чемпионата. В дисциплине «американский крикет» обладателями бронзовых медалей чемпионата России стали Татьяна Новикова (женщины) и Антон Серков (мужчины).

В рамках розыгрыша Кубка России в женском парном разряде титул завоевали Ирина Боровкова и Марина Шершукова, а Алексей Пилипенко показал второй результат в одиночном разряде среди мужчин.

Фото: комитет по физической культуре

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