В Ижевске 9 ноября завершился чемпионат и Кубок России по дартсу. По итогам соревнований победителями и призерами стал целый ряд спортсменов из Петербурга.



В женском командном турнире чемпионата России равных не было сборной нашего города, которая выступала в составе — Татьяна Новикова, Ирина Боровкова, Марина Шершукова, Юлия Фролова и Мария Попова. В миксте чемпионами страны стали Ирина Боровкова, Антон Серков и Андрей Ратников. А в женском парном разряде серебряные медали завоевали Татьяна Новикова и Юлия Фролова.