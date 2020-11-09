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09.11.2020 14:41
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Краевед Алексей Шишкин научит, как искать информацию о нужном доме в Петербурге

Живешь себе на Коломенской, 7, а потом вдруг вычитаешь у Хармса: «Приходите приходите / на Коломенскую 7 / принесите на ладони / возбуждающую смесь». И уже хочется подробностей. Как их искать, расскажут в Маяковке 11 ноября. Бесплатно, 12+.

Фото: pixabay.com/

«Кто строил дом, в котором я живу, и кто владел им до революции?», «Правда ли, что под рынком, куда я хожу, течет подземная река?» Кого и спрашивать, как не Алексея Шишкина, заведующего отделом петербурговедения библиотеки им. Маяковского. Кстати, одна из возможностей — обратиться непосредственно в отдел, там сотрудники проконсультируют. Открытия могут быть приятными — например, по соседству с вами заседала когда-то «Могучая кучка». А можно вдруг обнаружить, что вот это здание на Невском, куда вы привыкли в кино ходить, считалось «самым уродливым в Петербурге». Иногда биография дома звучит так: «тут жили проститутки с сутенерами, а архитектор застрелился». Или на примере вашего дома можно узнать, как дурили постояльцев в дореволюционных хостелах. Словом, много интересного можно узнать. Алексей Шишкин посоветует, как искать надежную информацию в сети и вне ее.

Встречаемся 11 ноября в отделе петербурговедения (8-я линия В. О., 25, 4-й этаж), обязательно в масках. Начало в 19.00, необходима регистрация. Но можно послушать лекцию онлайн.

Александра Шеромова

Фото: pixabay.com/

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