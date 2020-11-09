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09.11.2020 11:32
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Всеволожск испугал взорвавшийся газовый котел

Один человек пострадал в результате разрыва газового котла в частном доме во Всеволожске.

Как сообщили «Фонтанке» читатели утром 9 ноября, инцидент произошел около 10 утра на Христиновской улице, 58. По словам соседей, после хлопка часть крыши отбросило на дерево: «Щепки и осколки стекол на проезжей части. Стоят пожарные и полиция».

Фото: Всеволожский медиацентр В1
Фото: Всеволожский медиацентр В1
Фото: 47news
Фото: 47news

По данным 47news, в частном доме взорвался газовый котёл.

Как уточнили «Фонтанке» в чрезвычайных службах, есть один пострадавший, к врачам скорой он вышел сам.

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