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08.11.2020 19:21
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Сын директора Ледового дворца: Глаз разобью, и мне в этом городе ничего не будет

«Фонтанка» демонстрирует редкий диалог между 25-летним модным менеджером известной реставрационной петербургской компании «Лапин Энтерпрайз» и ее 53-летним гендиректором. Молодой совладелец учился в Англии, достиг уровня «Мерседеса-AMG», а ведет себя неинтеллигентно. За аудио виден конфликт фактических совладельцев.

По информации 47news, в реставрационной компании «Лапин Энтерпрайз», что входит в первую пятёрку в городе, происходит невидимый внутренний конфликт. Судя по всему, в основе лежат изменения в ЕГРЮЛ, произошедшие летом прошлого года. Тогда 60 процентов фирмы перешло в собственность Антону Изотову — сыну известного директора Ледового дворца, Сергея Изотова. Остальные 40 процентов остались у дочери понятного на этом рынке реставратора 51-летнего Алексея Лапина. Кстати, сам Лапин отчасти подтвердил нашим коллегам из 47news, что «сложности есть», а надеялся он на «свежую кровь».

Запись разговора датируется 29 октября. Место — офис компании. Диалог идет между Антоном Изотовым и 53-летним генеральным директором Юрием Калининым. Вначале текст касается лояльности к Изотову и увольнения Калинина. Потом претензии набирают оскорбительный оборот. Любопытна самоуверенная реплика: «...Мне в этой стране, в этом городе никто ничего не сделает. Вот сейчас я разобью тебе глаз…»

Насколько известно, Изотов-младший на этом пафосе не остановился. Говорят, что он вдобавок вытер подошву своего ботинка о лацкан пиджака Калинина.

С комментариями бенефициаров читатель может ознакомиться в более подробном материале 47news.

Справка:

«Лапин Энтерпрайз» основана в 1995 году. С 1999 года занимались реставрацией собора Владимирской иконы Божией матери на Владимирском проспекте, с 2006 года ремонтом, золочением куполов, крестов и реставрацией интерьеров нижнего храма. Также в портфолио работы в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове, здании пожарного отделения на Садовой улице, комплексная реставрация Руинного каскада в Павловском парке и теплиц Верхнего сада в музее-заповеднике «Царское Село».

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Комментарии (28)

hal9000
А нафиг это публиковать...я такие разговоры тыщу раз слышу..особенно от приезжих всяких...мол Да я тут ваще все держу..да мне ваще на все пофиг..кавказ любит вот так же выпендриваться ..мол да мы тут ща наведем порядок..гопники всякие тоже мол да этот Путин плюнуть и растереть..я умоля..я когда подобные речи слышу..то меня на сон тянет...задолбали уже...
Петр Петров
Для таких вот случаев и придумали Гранд Пауэр. Один неточный выстрел!! и мир станет чуточку чище!
260581461
Две помойных ямы, копируют друг у друга "новости". А что поэтому поводу, описанному в статейке, думает Малахов?
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