Мужчина — друг человека. Оксфордский словарь заменил сексистские определения слов на более позитивные

Более 30 тысяч подписей под интернет-петицией с требованием убрать из Оксфордского словаря все определения, которые дискриминируют женщин, оказалось достаточно, чтобы издательство Оксфордского университета пересмотрело значения слов, передает 8 ноября The Daily Telegraph.

Автор петиции, активистка Мария Беатрис Джованарди, потребовала внести изменения в словарные статьи, которые «подразумевают, что женщины принадлежат мужчинам». В результате издатели добавили в описание слова «женщина» больше примеров, которые изображают женщин более активными. Слова «девка», «баба» и «сука» больше не считаются синонимами слова «женщина». Также гендерной редактуре подверглись значения нескольких десятков других слов.