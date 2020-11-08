Мужчина — друг человека. Оксфордский словарь заменил сексистские определения слов на более позитивные
Более 30 тысяч подписей под интернет-петицией с требованием убрать из Оксфордского словаря все определения, которые дискриминируют женщин, оказалось достаточно, чтобы издательство Оксфордского университета пересмотрело значения слов, передает 8 ноября The Daily Telegraph.
Автор петиции, активистка Мария Беатрис Джованарди, потребовала внести изменения в словарные статьи, которые «подразумевают, что женщины принадлежат мужчинам». В результате издатели добавили в описание слова «женщина» больше примеров, которые изображают женщин более активными. Слова «девка», «баба» и «сука» больше не считаются синонимами слова «женщина». Также гендерной редактуре подверглись значения нескольких десятков других слов.
Теперь «женщина» определяется как «жена», «хозяйка дома» и «героиня дня», так как аналогичные определения — «хозяин в доме» и «герой дня» — есть в определении слова «мужчина». Женщина обозначена как «подруга или возлюбленная человека», а не только «мужчины». В то же время в описании «мужчины» появилась формулировка «муж, друг или возлюбленный человека».
Описание слова «требовательный» также сочли сексистским. Из примеров использования этого прилагательного убрали фразу: «Если Мартин смог сделать такую требовательную девушку, как Таня, счастливой, он, должно быть, на правильном пути». Вместо нее в Оксфордском словаре теперь будет значиться: «Я открыто признаю, что у меня высокие запросы».