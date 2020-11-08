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08.11.2020 12:50
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Камеры паркинга ТРК «Европолис» запечатлели дерзкого жулика, похитившего сумку и победившего шлагбаум

Неизвестный посетитель торгово-развлекательного центра в Выборгском районе Петербурга польстился на оставленную в чужой машине сумку и исполнил кражу со спецэффектами. Запись оказалась в распоряжении «Фонтанки» 8 ноября, инцидент же произошёл накануне вечером.

Судя по фото с паркинга «Европолиса», жулик выбил стекло в «Тойоте» с водительской стороны, схватил сумку и исчез.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

На кадрах вор с добычей уже мчится к шлагбауму и успешно его выбивает. На своей машине был злоумышленник или нет — выяснит полиция.

«Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

263836471
Похоже, через въезд паркинга выезжал? Мог бы в лоб въезжающему прилететь! Шлагбаум-то импортный, ущерб будет в валюте...
вадики
Ндаааа))Мельчает преступник запалил наверняка не раз свою рожу под камерами и тачку и номера и все это ради сумки))Ладно бы хоть Камри добыл а так......)Тфу!!!
Riptide
"А в чём прикол? - Без приколов." из к/ф "Назад в Будущее.
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