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07.11.2020 19:06
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В Калифорнии донорское сердце дважды упало на крышу больницы: сначала вместе с вертолетом, затем — вместе с врачом

Вертолет, доставлявший донорское сердце в калифорнийский госпиталь, потерпел крушение при посадке на крышу. На пути к операционному столу спасительный орган ждало еще одно испытание.

Видео происшествия демонстрирует телеканал Fox5, оно случилось накануне в Лос-Анджелесе. Вертолет опрокинулся набок, пилот при аварии получил незначительные повреждения. На видео заметно, что само сердце передают врачу, который встречает экипаж на крыше здания, однако на этом злоключения не заканчиваются: медик спотыкается по дороге к двери и падает вместе со своей ношей.

Тем не менее администрация госпиталя сообщила, что спустя 2 часа после такой посадки операция по пересадке сердца была успешно проведена.

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Комментарии (5)

Мужской Взгляд
Рождённый быть повешенным - не утонет. Люди всего лишь исполнители воли Господней.
daisychain
Потом хирург во время операции неожиданно поскользнулся в луже крови и уронил скальпель в пациента.
Медсестра попыталась достать, но тоже споткнулась и воткнула скальпель в кошку, дежурившую у стола в ожидании свежего мяса.
Но операция прошла успешно.
Правда, пациент при выписке споткнулся на лестнице и сломал шею.
260965961
Молодцы!
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