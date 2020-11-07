Вертолет, доставлявший донорское сердце в калифорнийский госпиталь, потерпел крушение при посадке на крышу. На пути к операционному столу спасительный орган ждало еще одно испытание.



Видео происшествия демонстрирует телеканал Fox5, оно случилось накануне в Лос-Анджелесе. Вертолет опрокинулся набок, пилот при аварии получил незначительные повреждения. На видео заметно, что само сердце передают врачу, который встречает экипаж на крыше здания, однако на этом злоключения не заканчиваются: медик спотыкается по дороге к двери и падает вместе со своей ношей.