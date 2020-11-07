«Чтобы избежать операций». 10-летнему Дане требуется помощь

У 10-летнего Дани ДЦП. Благодаря усилиям мамы и врачей он смог многого добиться в борьбе с недугом, в частности пошёл в школу. Но чтобы закрепить уже имеющиеся навыки и избежать в дальнейшем операций на суставах и позвоночнике, мальчику нужен вертикализатор. Только стоимость аппарата слишком велика.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Даня Арефьев, 10 лет.

Детский церебральный паралич.

Требуется вертикализатор. Не хватает 271 528 руб.

«Сын родился здоровым, но в восемь месяцев у него начались приступы эпилепсии. Даня обмякал, синел, дыхание останавливалось. Врачи поставили диагноз: органическое поражение центральной нервной системы, симптоматическая генерализованная эпилепсия, детский церебральный паралич.

Длительное время ребёнку подбирали противосудорожную терапию, но купировать приступы не удавалось. На их фоне развитие остановилось, приобретенные навыки были утрачены. Но я продолжала бороться за сына: мы ездили на реабилитацию, проходили курсы массажа, занимались в бассейне.



Сейчас количество приступов сократилось. Даня научился сидеть, ползать, появился познавательный интерес, в результате сын поступил в первый класс специализированной школы. Сейчас большую часть времени Даня проводит в положении сидя. На последней консультации ортопед рекомендовал использовать вертикализатор, чтобы развивать у сына навыки опоры и стояния и избежать в дальнейшем операций на суставах и позвоночнике. Но за счёт госбюджета нужный Дане вертикализатор не предоставляют, а купить его самой мне не по силам. Прошу, помогите, пожалуйста!» Елена Арефьева, Ленинградская область.

Мария Погольская, ортопед реабилитационного центра «ЭйрМед» (Санкт-Петербург):

«У Дани детский церебральный паралич, плосковальгусная деформация стоп, гиперподвижные суставы. Для снижения риска развития вторичных ортопедических нарушений, увеличения реабилитационного потенциала ребёнку нужен вертикализатор с опорой сзади, функцией разведения ног, боковыми фиксаторами для туловища, таза, коленей, стоп и регулировкой угла наклона».



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В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

