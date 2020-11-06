По пути в Петербург из Ярославля задержали 38-летнего Алексея Ткачева, на счету которого три нападения на женщин. После каждого преступления суды выпускали его на поруки психиатрам, а те быстро возвращали его в социум.

«Это не просто объятия — он полоснул ножом по моей шее». Воспоминания жертв серийного таксиста

Фото: страница Ткачева в социальной сети

Ткачева дважды судили за покушение на убийство и избавляли от тюрьмы по медицинским показаниям. Третью жертву он, как считает следствие, насмерть забил топором, но, по аналогии с предыдущими решениями судов, скоро может оказаться на свободе.

Алексея Ткачева суд арестовал на два месяца по подозрению в убийстве своей подруги, сообщили «Фонтанке» 6 ноября в местном СК. Ее тело с рублеными ранами головы нашел сын 28 октября. Ткачев после гибели женщины сел в ее машину и выехал из города.

Убитой было 48 лет. Из Санкт-Петербурга она переехала в Ярославль. Работала медсестрой и занималась разведением собак, писал 47News.



Задержали подозреваемого по пути в Петербург 1 ноября, в нескольких километрах от деревни Бесовка Тихвинского района. Оперативники слышали от Ткачева что-то про желание покончить с собой. То же самое от него слышали выжившие жертвы.

В январе 2012 года в городе Переславль-Залесский 20-летняя девушка пришла в гости к подруге. Та припозднилась, дома был только ее муж, Алексей Ткачев.

«Он попросил меня помочь настроить компьютер. Все было спокойно ровно до того момента, пока он не начал ко мне приставать. Я сначала подумала, что ничего такого. Может, я шуток не понимаю», — описала Анна.

Ткачев запер дверь на щеколду. Снаружи стучались.

«Он начал выходить из себя, — вспоминает Анна. — Сказал, что мне послышалось, стал меня трогать. Я вырвалась и пошла к двери, но он нагнал меня в коридоре. Я поняла, что это не просто объятия — он полоснул ножом по моей шее».

Лезвие задело яремную вену. Анна не сразу потеряла сознание. Она кричала, а Ткачев утихомиривал ее ударами в голову. Затащил тело за диван, считая девушку трупом.



Скорую и полицию вызвала жена Ткачева. Анну успели довезти до реанимации. Она очнулась через несколько суток с полным отсутствием обиходных навыков. Из-за большой кровопотери и травмы головы ей диагностировали острую гипоксическую энцефалопатию с органическим заболеванием мозга, синдром Ланса-Адамса, симптоматическую эпилепсию, судорожные приступы с потерей сознания. Анна заново училась ходить. Она стала инвалидом. В 2018 году лежала в Институте мозга имени Бехтеревой в Петербурге. Выраженный тремор конечностей, шаткость при ходьбе, страх темноты и большого количества людей, черепно-мозговые травмы от регулярных падений — ее спутники. До сих пор проходит реабилитацию. В память о Ткачеве остался шрам.



автор фото читательница «Фонтанки» Анна автор фото читательница «Фонтанки» Анна

Ярославец отчасти переложил вину на девушку и в своих объяснениях сослался на паническую атаку. Он заявил, что Анна довела его до исступленного состояния. Дескать, он не слышал стук в дверь и полагал, что девушка его специально пугает.

«Думал, она специально это делает, и решил напугать в ответ. Я взял нож, подошел к ней. Провел по шее. Вопреки ожиданиям, он не проскользил по ней, а будто провалился в нее. Тут меня накрыло магическим страхом. Если бы она сделала то, что я просил, ничего бы не случилось», — заявил Ткачев в свое оправдание.



В больницу к Анне приходила мать подозреваемого и предлагала деньги на обучение в обмен на молчание.

Судили Ткачева за покушение на убийство. Процесс был скорым. Летом 2012 года Переславский райсуд Ярославской области вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера. Ткачева отправили в Ярославскую областную психиатрическую больницу. Через полгода врачи посчитали его здоровым, и суд не стал продлевать лечение. Пациента освободили.

Через несколько месяцев Ткачев напал на жену, съехавшую из его квартиры и забравшую ребенка. Он проломил голову девушке. СК снова возбудил дело по покушению на убийство, и суд повторно закончился принудительными мерами медхарактера. Через полгода его снова освободили, сообщил «Фонтанке» защищавший обвиняемого адвокат Сергей Тремзин.

«Ему диагностировали психиатрическое заболевание, но посчитали, что в дальнейшем лечении не нуждается, — говорит защитник. — Я не помню, чтобы в общении Алексей отличался каким-то необычным поведением. Нормальный с виду человек».



Знакомые второй жертвы рассказали «Фонтанке», что у Ткачева якобы были проблемы с наркотиками, но их следов СК не нашел.

«Психиатр, у которого он наблюдался после освобождения, выражал сомнение, что преступления совершены в состоянии невменяемости», — говорит они.

С последней жертвой Ткачев сошелся года три назад, пишет 76.ру.

«Ей все говорили, чтобы она его выгнала, потому что он в психушке лежал», — цитирует издание соседей погибшей.

Ткачев работал дальнобойщиком и таксистом. Его допуск к сфере обслуживания — один из моментов, которым активно интересуется следствие.

В мае 2020 года бывшая супруга Ткачева — вторая жертва — настояла на его психиатрическом освидетельствовании в судебном споре за алименты, которые подозреваемый годами не платил. Медики признали его вменяемым и дееспособным.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

