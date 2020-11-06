«Ковид — это сплошной спецэффект». Переболевшие рассказывают о необычных симптомах болезни

Озноб, одышка, потеря обоняния, слабость — самые распространенные симптомы COVID-19. Но многие сталкиваются с необычными проявлениями — от временной слепоты до фиолетовых пальцев на ногах. Как это происходит, переболевшие рассказывают в соцсетях.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив

Переболевшие ковидом рассказывают о самых разных симптомах, которые испытывали во время болезни: странной хрипотце в голосе, вплоть до полной его потери, отеках и судорогах, выпадении волос, обильном потоотделении. В Роспотребнадзоре на днях назвали еще один новый необычный симптом — заложенность ушей. Полностью материал читайте на сайте Доктор Питер.

Тихая гипоксемия

Тихая, молчаливая или, как ее еще называют, «счастливая» гипоксия. Человек живет, как ни в чем не бывало — ни одышки, ни высокой температуры, только ощущение легкого недомогания, а сатурация уже 70, зафиксированы случаи, когда она падала до 50. Человек может прожить в таком состоянии, не чувствуя недостатка кислорода, 3–4 дня. Потом реанимация, интубация, высокий риск летального исхода.



Феномен тихой гипоксии ученые объясняют тем, что у некоторых может не накапливаться то же количество диоксида углерода, как у тех, кто испытывает проблемы с дыханием. А именно по уровню диоксида углерода в крови мозг понимает, что есть трудности с дыханием. «Ковидные пятна», сыпь и зуд

Еще в апреле врачи отмечали, что у пациентов с подтвержденным COVID-19 появляются высыпания на руках и животе. «Мы видим у большинства поступивших к нам больных кожные проявления, о которых не так много писалось. Высыпания достаточно разнообразны», — говорил тогда главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Обычно это красные пятна или точки на разных участках тела, похожие на крапивницу. Нередко высыпания сопровождаются зудом.

«Именно так у меня ковид протекал — в виде красных пятен. Пневмония была всего 10% поражения, зато ударил по коже», — рассказывает одна из переболевших.

«Мучилась, мазалась, загремела в больницу, — делится своим опытом другая пациентка. — Сыпь и зуд не снимались даже в стационаре. Врач сказал: просто жить и ждать, они пройдут, когда вирус закончит атаковать. Так и случилось: одним днем исчезла сыпь и пропал зуд, кожа довольно быстро очистилась».



До недавнего времени считалось, что «ковидные пальцы» синюшного цвета больше свойственны детям и подросткам и встречаются достаточно редко. Но с наступлением осени стало понятно, что проблема эта общая. У пациентов с COVID-19 наблюдается воспаление пальцев ног, похожее на обморожение. Пальцы приобретают фиолетовый цвет. Такое состояние может длиться месяцами и обычно проходит само. На 29-м конгрессе Европейской академии дерматологии и венерологии этой теме было посвящено отдельное исследование, оказалось, что такое проявление вируса встречается как у тяжелых больных, так и у молодых пациентов с бессимптомным протеканием болезни. Вероятно, оно связано с локальной воспалительной реакцией на инфекцию либо с проявлением закупорки сосудов.

Паралич

Первые свидетельства того, что коронавирус может проявляться параличом, появились еще в марте. У кого-то парализует лицевые мышцы или дыхательную систему, у кого-то паралич доходит до нижних конечностей. Потерю двигательных реакций врачи объясняют тем, что у некоторых пациентов антитела к коронавирусу начинают бороться против собственной ткани в оболочках нервов. Это приводит к воспалению периферийных нервов и последующему параличу.



А вот что пишут люди, описывая «парализующие симптомы» ковида:

«Ноги не ходят, левая сторона тела немеет».

«Ох, это мой муж проходил. Он чашку не мог держать месяц. Рука онемела».

«Сковывает мышцы лица. Бывает тяжесть в ногах, скованность в коленях. Но день ото дня — по-разному. Слабость сильная сейчас в руках — тяжело поднимать сковородки и кастрюли. Помогают умеренные физические упражнения (йога), ходьба, витамины В в уколах, обезболивающие».

«Парализовало полностью, включая лицо. Помогло время. Но было страшно, отнимались руки, ноги, на лице словно глиняная маска, ночью парализовало полностью, спать невозможно было. Мышцы сильно сводило, пальцы скрюченные были. Невролог сказала, что воспаление центральной нервной системы».

«Мне невролог сказала, что у нее много таких пациентов (это во Франции). Особенно первая волна в марте-апреле вызвала такую побочку, а потом вирус немного мутировал».

Ковид плохо пахнет

Исследователи выяснили, что коронавирус вмешивается в центральную нервную систему и поражает нейроны обонятельных луковиц. В результате чего в мозг поступает некорректная информация, когда человек начинает ощущать вкусы и запахи в извращенном варианте. Как правило, возвращается нормальное восприятие за несколько недель. Люди описывают целую палитру самых экзотических ароматов. Кто-то даже называет это «запахом ковида».



«У меня обоняние вернулось, но в носу стоит стойкий запах гноя, как при гайморите».

«А у меня обоняние не пропадало, но вот этот противный то ли вкус, то ли запах в глотке периодически появлялся. То ли химический, то ли тухлый. При ухудшении состояния обычно».

«У мужа периодически возникают обонятельные галлюцинации. Появляется запах затхлости в помещении. Или, как он говорит, «запах деда». Это спустя 3 месяца после болезни. А во время болезни 2 дня подряд он просто задыхался от запаха якобы сдохших крыс».

«У меня тоже обоняние не пропадало, наоборот, остро чувствовала все запахи, с 5 утра все, что с улицы шло, чувствовала и просыпалась. И тошнота. Поэтому до последнего думала, что не ковид. А оказался он».

Читайте также: Минздрав объяснил, как отличить COVID-19 от других инфекций, а ковидную сыпь — от крапивницы

Резкое ухудшение зрения, конъюнктивит

«Ковид — это сплошной спецэффект», — говорят те, у кого вирус стал причиной резкого ухудшения зрения. «Фокус стал расплывчатым, и в глазах черные ворсинки появились, до этого проблем не было с глазами и зрением», — описывают свои ощущения очевидцы.



«Мой муж переболел где-то за полгода очень тяжело. Так он спустя месяц почти совсем ослеп. Один глаз полностью, другой наполовину. Путем долгих поисков, он оказался в неврологии, и только там они нашли, что у него ушел витамин В12. Нет совсем. Стали колоть В12 и кортизон. Один глаз восстановился полностью, другой на 30%».

Кроме того, люди часто жалуются на яркие вспышки в глазах. «Сначала левый глаз начал «сверкать», особенно в темноте, прямо как лазерная точка проскакивает при повороте головы влево, и одновременно появились мушки, бегающие перед глазом, причем правый глаз нормальный. Сверкание ушло через пару дней, мушки погасли. Почти месяц спустя то же самое внезапно появилось и на правом глазу и начало проходить, как и на левом. Всё это не отразилось на зрении: ни болей, ни рези, ничего. Сейчас слабые мушки на обоих глазах, не обращаешь внимания — смотреть не мешают, считаю, что постепенно ослабляются».

Стоматит и увеличение лифмоузлов

Во время обострения почти любого вирусного заболевания лимфоузлы увеличиваются. Но вот увеличение челюстных и шейных узлов — одна из частых жалоб заболевших ковидом. Хотя об этом симптоме не упоминают в описании болезни.



Вот что рассказывают об этом симптоме сами переболевшие:

«На первой неделе болезни на шее больно было дотрагиваться и горло, как при фарингите. Была на капельницах 21 день. В конце 4-й недели все повторилось: лимфоузлы + горло».

«В начале болезни один из симптомов — стоматит и увеличенные шейные лимфоузлы».

«Все происходило мгновенно: сегодня прекрасно, а завтра не могу повернуть шею, глотнуть — от боли звезды в глазах! Через день — даже следов нет никаких. Вот сегодня как раз второй день после очередной фазы воспаления — все чисто!»

«Пожар» в легких

Ощущения жжения по всему телу — у одних в руках, у других в легких, в районе солнечного сплетения, отмечает большинство постковидников. Для некоторых это был единственный симптом в начале болезни. Свои ощущения люди сравнивают с «приливом кипятка», говоря, что по артериям словно «течет горячий воск». Однозначного объяснения этому симптому нет. Пациентам остается делиться опытом друг с другом, гадая о причинах странного жжения.

«У меня было ощущение, что дышу очень горячим воздухом, это было в остром периоде, в марте-апреле».

«Очень сильное жжение было, спать ночами не могла. Терапевт сказал пить лекарство от изжоги, но это была не изжога. Два дня назад была у пульмонолога, сказал, что это воспаление альвеол в бронхах».

«У нас с мужем в марте были эти симптомы (у мужа подтверждённый ковид, у меня нет), жжение и давление в груди, как синяк, — нам объясняли, что это воспаление в мышечных тканях грудной клетки. Но это гипотеза, конечно же».

Острая боль в животе, диарея

Коронавирус часто сопровождается нарушением пищеварения. Бывает, боль в животе, диарея или, наоборот, запор какое-то время остаются единственными симптомами, вводя человека в заблуждение, который думает, что чем-то отравился или разыгралась язва желудка.

Об этом рассказывают и сами переболевшие ковидом:

«У меня ковид начался с живота и диареи. Температура повысилась через неделю».

«Началось все с температуры, рвоты, поноса, ужас какой-то, сутки лежала, боялась шевелиться, всё плыло и кружилось. Врач пришёл, ничего не понял, ковид не ковид, сказал: ещё два дня, и на КТ вам надо, если температура не спадёт. Оказалось, что 36% легких повреждено».

Считается, что нарушение стула происходит из-за того, что вирус влияет на микрофлору кишечника. Исследователи говорят о поражении вирусом клеток эпителия кишечника. Ковид проникает внутрь при помощи ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ 2), которого в клетках ЖКТ почти в 100 раз больше, чем в легких или носоглотке. По данным китайских медиков из больницы Медицинского университета Биньчьжоу, организм людей с изначально слабым иммунитетом и кишечником хуже справляется с инфекцией, а люди с диареей и тошнотой выздоравливают дольше.

Ирина Фигурина

© Доктор Питер

