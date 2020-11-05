Полиция проводит проверку после трагической гибели домашнего питомца во Всеволожском районе Ленобласти.



Как сообщает 47news, ночью 5 ноября в ветеринарный участок в Токсово доставили мёртвого пятилетнего померанского шпица Беллуччи. По предварительным данным, накануне утром собаку застрелили на территории дачного участка в «Садах-2» под Новым Токсово.



Хозяйка погибшего животного Лариса рассказала, что нашёл Беллуччи на крыльце дачи в 11 утра 4 ноября свёкор. За два часа до этого он отпустил шпица погулять во двор, а сам занялся делами. Дома остались его сын и годовалый малыш. Когда мужчина вернулся домой, пёс лежал на пороге весь в крови. Домашние выстрелов не слышали.

