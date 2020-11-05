Под Новым Токсово расстреляли померанского шпица Беллуччи. Полиция начала проверку
Полиция проводит проверку после трагической гибели домашнего питомца во Всеволожском районе Ленобласти.
Как сообщает 47news, ночью 5 ноября в ветеринарный участок в Токсово доставили мёртвого пятилетнего померанского шпица Беллуччи. По предварительным данным, накануне утром собаку застрелили на территории дачного участка в «Садах-2» под Новым Токсово.
Хозяйка погибшего животного Лариса рассказала, что нашёл Беллуччи на крыльце дачи в 11 утра 4 ноября свёкор. За два часа до этого он отпустил шпица погулять во двор, а сам занялся делами. Дома остались его сын и годовалый малыш. Когда мужчина вернулся домой, пёс лежал на пороге весь в крови. Домашние выстрелов не слышали.
«Попытались сами размышлять, откуда могли стрелять. Крыльцо просматривается с соседнего участка, на нём сетка рабица и возвышенность. Скорее всего, подъехали на машине и из винтовки пальнули. Страшно, что это ведь был день, на крыльце мог быть и ребёнок», — рассказала Лариса.
Беллуччи, со слов хозяйки, был породистой и недешёвой собакой. Пять лет назад за щенка заплатили 2 тысячи евро.
Полиция забрала тело животного около двух часов ночи для проведения судебно-ветеринарной экспертизы. Проверку проводит участковый.