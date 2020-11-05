FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +7
80.00р93.34р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
05.11.2020 17:57
11
Печать

Жительница Благовещенска сгорела заживо в своей машине. Камеры показали, что этому предшествовало

Загадочную историю гибели жительницы Благовещенска изучают амурские следователи. Автовладелица решила заправить свою машину весьма необычным способом, который сейчас широко обсуждается в соцсетях.

Запись с камер наблюдения, установленных на городской АЗС, 5 ноября распространилась через паблики и телеграм-каналы. На кадрах 39-летняя женщина, приехав на заправку, зачем-то вместо крышки бака открывает заднюю дверь легковой и щедро поливает сиденье бензином. Затем она спокойно садится в салон и уезжает.

Уже другая камера фиксирует момент, когда машина загорается и несётся по улице, охваченная огнём.

Спасти женщину не удалось, её тело извлекли из автомобиля после того, как пожарные справились с возгоранием. Следователи проводят проверку случившегося.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Иван 2пырьев
скорее всего она решила немного залить в условно "пластиковую" канистру, на АЗС не разрешают заливать в пластик. Пластик был пищевой и протек + разлила немного + пары, а она не вовремя закурила
lamer
Найденова Александра Натальевна?
aprahka
Осенняя хандра.Грусть,тоска.Хочется что-нибудь эдакого.Чтобы душа развернулась...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний