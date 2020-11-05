Жительница Благовещенска сгорела заживо в своей машине. Камеры показали, что этому предшествовало
Загадочную историю гибели жительницы Благовещенска изучают амурские следователи. Автовладелица решила заправить свою машину весьма необычным способом, который сейчас широко обсуждается в соцсетях.
Запись с камер наблюдения, установленных на городской АЗС, 5 ноября распространилась через паблики и телеграм-каналы. На кадрах 39-летняя женщина, приехав на заправку, зачем-то вместо крышки бака открывает заднюю дверь легковой и щедро поливает сиденье бензином. Затем она спокойно садится в салон и уезжает.
Уже другая камера фиксирует момент, когда машина загорается и несётся по улице, охваченная огнём.
Спасти женщину не удалось, её тело извлекли из автомобиля после того, как пожарные справились с возгоранием. Следователи проводят проверку случившегося.