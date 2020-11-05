«Мы с мужем болели коронавирусом в общей сложности пятнадцать дней. Четыре из них обернулись настоящим адом для организма. Как назло, в это время мы оказались в другом регионе».

Фото: предоставлено героями материала

Петербуржцы Яна и Евгений Рубины отправились в гости в Вологду и, едва сойдя с поезда, почувствовали недомогание. Впереди было две непростые недели наедине с новой инфекцией. О том, как болеют коронавирусом за пределами двух столиц, о чем умалчивает статистика и какие последствия для организма остаются надолго, Яна Рубина рассказала «Фонтанке». 18 октября В Вологду мы приехали на пару недель в гости к моей маме. Как приехали — так слегли. Ровно в этот же день. Поезд прибыл утром. А днем нам стало плохо. Очень переживали, что ковид подхватили за пару дней до проявления болезни, и могли кого-то заразить в поезде, хотя ехали в купе вдвоём, без соседей.

Сначала мы даже не подозревали «то самое», а просто решили, что сказывается переутомление — много работали до болезни. Много даже по моим меркам. Иногда больше 10 часов в день. И в первый день попробовали решить проблему, просто выспавшись как следует. Не помогло. Тогда решили, что, наверное, ОРВИ. Нам повезло, мы перенесли ковид, можно сказать, в легкой форме. Потому что большую часть времени сохраняли способность жить почти обычной жизнью: могли удаленно работать, по утрам вставали и чистили зубы, вовремя ели. С той лишь разницей, что очень быстро уставали. Встаёшь в 11 утра и часам к 16 всё, больше ничего не можешь делать. Ложишься и лежишь пластом 2–3 часа, потом можно как-то собрать себя, но сил хватит только на то, чтобы посмотреть какой-нибудь не слишком сложный фильм. Лучше всего шли мультики, вроде «Моаны» или «Монстров на каникулах». Часто пишут, что во время ковида проблемы с умственной деятельностью. Как по мне, это чистая правда. В обычное время и даже когда я сильно болею-умираю, я могу работать за ноутом по 10 часов подряд, а потом ещё в бар пойти, — большой опыт, долгая привычка. А тут впервые в жизни несколько часов работы — и всё, аут.

20 октября На кухонном столе лежала ну просто тонна нарезанного лука. Мама что-то готовила. Обычно этим луком весь дом воняет, а в этот раз я не почувствовала его. Думаю, дай-ка подойду понюхаю близко, вдыхаю полной грудью… Муж стоит рядом и такой: «Ого! Поосторожнее! Ты там себе носоглотку не сожгла?» А я не почувствовала ничего. Вот тут-то всё и стало ясно. Первая мысль была: «Ну, облом, ну, приехали». Такое вселенское разочарование. Я позвонила в поликлинику. И очень удивилась, когда мне сказали, чтобы я приходила на прием сама — врач на дом не приедет. А тесты вообще делают только тем, кто лежит в стационаре и едва дышит. Для меня очень важно не вредить остальным, поэтому мы сразу отказались от идеи ходить куда-то и всех заражать. К тому же нам казалось неправильным со своими в общем-то терпимыми симптомами отвлекать медиков от действительно тяжелых больных. Решили, что если станет хуже, вызовем скорую. А пока что переждём дней 16 дома. Тест сделаем уже после, на антитела. Ни местный Роспотребнадзор, ни медики нами так и не заинтересовались. Логика простая: нет ПЦР-теста подтверждённого — нет проблемы. Никто не перезванивает, не сажает на карантин. Болеешь? Ну, болей, и без тебя дел хватает. Такая позиция. Причём я писала об этом на Facebook у себя, потом подруга-журналист в Вологде попросила взять мою цитату для текста. У нее весь текст был о том, что люди столкнулись ровно с такой же ситуацией: пока не умираешь, никому ты не интересен.

В такой момент понимаешь, что вся эта статистика с заболевшими за сутки — полная ерунда. В нее попадают только те, кому тесты сделали. То есть тяжело больные. Остальных в разы больше, и они могут ходить по улицам и магазинам. Все время болезни мы жили у моей мамы. И, конечно, боялись ее заразить. Но она сказала, что, кажется, переболела ковидом ещё в апреле. Ей тогда было очень плохо, но в поликлинике ей отказались делать тест. Так что мама бодрячком бегала по квартире, готовила нам кашу, играла в игры на компе. И у нее, к счастью, не появилось никаких симптомов. Она тоже не выходила из дома вместе с нами. Продукты мы заказывали онлайн через сервисы доставки. Все необходимые лекарства дома были. Я часто путешествую, а в трипе главное — хорошая аптечка. Часто перебираю её, чтобы много всего было на все случаи, слежу за сроками годности. Мы думали, что ко всему готовы.

Фото: предоставлено героями материала Фото: предоставлено героями материала

21–25 октября Четыре самых жестких дня болезни. Моему мужу Жене было намного тяжелее в эти дни, он прямо лежал и не мог встать. У него была температура под 39, он пил жаропонижающее и спал. Мне было тоже очень плохо, но не настолько.

В нашем случае самое адовое, что было, — это когда пытаешься выползти из кровати в 11 утра, потому что работаешь удаленно, откладываешь все проекты максимально на потом, чтобы разгрузиться, работаешь, ну, может быть, час, запихиваешь немного каши в рот и снова валишься спать. И встаёшь в 5–6 утра. Опять запихиваешь в себя немного еды. И опять спать. Такой вот распорядок. Не можешь вдохнуть нормально — вроде дышишь, а чувствуешь, что кислорода получаешь раза в два меньше, чем обычно. Долго не можешь находиться, например, в ванной из-за этого: обычно я по 40 минут сижу там, а тут только быстрый душ и всё. В один из дней я не смогла выполнить даже самую элементарную работу, пришлось коллег просить перенести на утро. Притом что такие истории вообще не про меня. Если говорю «сделаю», значит сделаю. Как в театре — актёр не пришёл на спектакль, только если умер. Я сдавала работу вовремя, даже когда в Азии в меня на большой скорости въехал байк, и я ходить не могла месяц. Всё равно работала в тот же день уже, когда случилось ДТП.

28 октября У Жени разом пропали почти все симптомы. Вернулись вкус и запах, практически ушла усталость. А я всё еще чувствовала себя больной и разбитой. Раньше я думала, что ковид легко перепутать с каким-нибудь ОРВИ. Нет. Ты его сразу узнаешь, потому что испытываешь такое впервые в жизни. Эта убийственная усталость. Не слабость, а усталость. Походил по квартире, а ощущение, что 25 км по центру Петербурга отмахал пешком. А еще мне показалось, что ковид «мечется» по организму, ищет слабые места и бьет по ним. Ну, например, у меня болели колени. Они пострадали сильно во время аварии с байком, но уже месяца четыре совсем не беспокоили. А тут — хоба, опять заболели, заныли, и сильно. А у мужа внезапно поясница и почки так же заныли. Коллеги шутили: «Ковид приходит и говорит — чувак, тебе пора проверить почки, что-то там не так!» А еще недавно появилась новость: обнаружен новый симптом ковида — чувство заложенности в ушах. А я как раз две недели ныла, что будто живу в самолёте, который то взлетает, то тут же садится.

29 октября Получилось, что коронавирусом мы переболели «нелегально». Нет врача — нет больничного — нет повторного теста. Как только у нас обоих исчезли все симптомы болезни, мы пошли сдали тесты на антитела в частную клинику в соседнем доме. У обоих тест обнаружил их. Если у вас лёгкая форма ковида, то, я считаю, главное сохранить себе психику. Конечно, хочется вызвать доктора, потому что все говорят, что первым делом надо обратиться за помощью к врачу. Хочется, чтобы тебе сделали тест, чтобы точно знать, ковид или не ковид. Но реальность оказывается другой. Врача можно не дождаться. Тест откажутся делать. Поэтому мы решили не тратить нервы. Ни в коем случае не призываю делать, как мы. Возможно, нам повезло — легко отделались. Лечились имбирём, лимоном, мёдом, чаем с разными травами, отваром чабреца. Ничего выдающегося. Просто напьёшься горячего, поспишь, и сразу становилось легче. Ещё важный момент — постоянно проветривать квартиру, ходить дышать на балкон. Потому что во время болезни ты вроде дышишь, а организм по ощущениям получает лишь половину кислорода. Когда впервые вышли на улицу, даже голова закружилась от свежего воздуха. Самым неприятным последствием ковида было то, что организм долго восстанавливался после гипоксии. Мы оба до сих пор всё делаем медленно. До сих пор не можем много работать. С осторожностью выбираем продукты, которые едим, ничего острого или вредного. И никакого алкоголя. Думаем в ближайшее время поехать на воды в санаторий на Кавказ — там во многих уже есть специальные программы «реабилитация после ковида». Подготовила к публикации Венера Галеева, «Фонтанка.ру»