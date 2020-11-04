Вологодские власти объяснили протестной акцией фото пациентов на полу в «ковидном» госпитале
Департамент здравоохранения Вологодской области объяснил распространенные в соцсетях фото лежащих на полу и в коридорах пациентов в коронавирусном госпитале Вологды протестным жестом последних. Информацию ведомство разместило на своем сайте.
«По информации администрации городской больницы
В ведомстве подчеркнули, что перед открытием в госпитале сделали капитальный ремонт, а процедурный кабинет, где развернули палату, от «обычной» отличается только покрытием стен — плитка вместо краски. Пациентам, которые высказывали недовольство, были предоставлены палаты.
Накануне фото лежащих в коридорах, в том числе и на полу, пациентов опубликовал в Facebook пользователь Владимир Костерин.
После того как чиновники объяснили изображения акцией протеста, мужчина разместил новую порцию фото с комментарием: «Сегодня протестующих стало ещё больше. Мёдом им в коридоре намазано, что ли?» — и предложил департаменту перестать «сочинять небылицы».