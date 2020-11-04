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04.11.2020 18:32
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Вологодские власти объяснили протестной акцией фото пациентов на полу в «ковидном» госпитале

Департамент здравоохранения Вологодской области объяснил распространенные в соцсетях фото лежащих на полу и в коридорах пациентов в коронавирусном госпитале Вологды протестным жестом последних. Информацию ведомство разместило на своем сайте.

«По информации администрации городской больницы № 1, несколько пациентов накануне отказались от размещения в палате, переоборудованной из процедурного кабинета. В знак протеста они разместились на каталках и на матрасе на полу. Именно этот момент был запечатлен и растиражирован в социальных сетях и ряде региональных СМИ», — говорится в сообщении регионального депздрава.

В ведомстве подчеркнули, что перед открытием в госпитале сделали капитальный ремонт, а процедурный кабинет, где развернули палату, от «обычной» отличается только покрытием стен — плитка вместо краски. Пациентам, которые высказывали недовольство, были предоставлены палаты.

Накануне фото лежащих в коридорах, в том числе и на полу, пациентов опубликовал в Facebook пользователь Владимир Костерин.

После того как чиновники объяснили изображения акцией протеста, мужчина разместил новую порцию фото с комментарием: «Сегодня протестующих стало ещё больше. Мёдом им в коридоре намазано, что ли?» — и предложил департаменту перестать «сочинять небылицы».

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Комментарии (5)

Ифка
совсем чинуш обалдели. то у них бакланы крышу склевали, то пациенты из протестных соображений в коридоре на пол легли. откуда столько ненависти к своему народу.
260657101
О, этих фото и про вологодских пациентов на полу я еще не видел и не слышал. Это получается идет протест "пациентов на полу" уже по всей стране?
USSR_forever
ПОЗОРище! До чего страну довели рукожопы в деловых костюмах...
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