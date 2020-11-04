Вологодские власти объяснили протестной акцией фото пациентов на полу в «ковидном» госпитале

Департамент здравоохранения Вологодской области объяснил распространенные в соцсетях фото лежащих на полу и в коридорах пациентов в коронавирусном госпитале Вологды протестным жестом последних. Информацию ведомство разместило на своем сайте.

«По информации администрации городской больницы № 1 , несколько пациентов накануне отказались от размещения в палате, переоборудованной из процедурного кабинета. В знак протеста они разместились на каталках и на матрасе на полу. Именно этот момент был запечатлен и растиражирован в социальных сетях и ряде региональных СМИ», — говорится в сообщении регионального депздрава.