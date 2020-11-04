FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +7
80.00р93.34р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
04.11.2020 12:28
1
Печать

Вдруг кто-то откажется. РЖД запустили уведомления о появлении билетов

В приложении РЖД появилась новая опция для отслеживания свободных мест на поезда, билеты на которые уже раскупили. Об этом 4 ноября сообщает РИА Новости.

В случае, если на необходимое направление и дату свободных билетов уже не осталось, пользователь может воспользоваться кнопкой «отслеживать билеты». В этом случае человеку придет push-уведомление, если они появятся.

Свободные билеты могут появиться в двух случаях: если кто-то отказался от поездки или к поезду были прицеплены дополнительные вагоны. При этом уведомление придет одновременно всем, кто встал в очередь, а поездка достанется тому, кто оформит покупку билета первым.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Serg_I
Надо же - теперь даже РЖД вынуждено бороться за пассажиров!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний