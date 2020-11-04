Вдруг кто-то откажется. РЖД запустили уведомления о появлении билетов

В приложении РЖД появилась новая опция для отслеживания свободных мест на поезда, билеты на которые уже раскупили. Об этом 4 ноября сообщает РИА Новости.

В случае, если на необходимое направление и дату свободных билетов уже не осталось, пользователь может воспользоваться кнопкой «отслеживать билеты». В этом случае человеку придет push-уведомление, если они появятся.

Свободные билеты могут появиться в двух случаях: если кто-то отказался от поездки или к поезду были прицеплены дополнительные вагоны. При этом уведомление придет одновременно всем, кто встал в очередь, а поездка достанется тому, кто оформит покупку билета первым.