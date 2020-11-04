автор фото Вероника Галкина

«Дети не болеют коронавирусом» — это миф, который опровергает многодетная мама двух малышей из Петербурга, которая уже месяц пытается их вылечить. Она по дням расписала, как развивается опасная инфекция, с симптомами и рекомендациями для тех, кому только предстоит это пройти. Главное — не проморгать начало.

В семье многодетной мамы и петербургского фотографа Вероники Галкиной заболели трое из пяти её членов. Уже месяц она с пятилетними близнецами — дочкой Ариной и младшим сыном Артемом — борется с коронавирусной заразой. Неделю из этого срока — в детской больнице им. Филатова под наблюдением врачей. Дома в изоляции сидят 16-летний сын Рома и муж Андрей. С самого начала она ведет подробный дневник. С разрешения автора «Фонтанка» его публикует.



12 октября

Заболели в воскресенье, 11 октября, вечером. Оба. У Арины температура была 39,6 (!), у Темы чуть меньше, 38,7. Температурили всю ночь. Она легко сбивалась, но через некоторое время поднималась снова. Про ковид, конечно, сразу были подозрения, ибо такой высокой температуры раньше не было. Заразиться могли предположительно в садике, так как позже выяснилось, что в группу ходили контактные дети.

В тот же вечер воскресенья я позвонила в неотложку, так как очень испугалась такой температуры, особенно у Арины. Мне посоветовали сбивать её жаропонижающим, а утром вызвать участкового врача. Если не будет сбиваться или начнутся судороги — вызывать скорую. У нас температура сбивалась, но быстро поднималась снова. Не спали всю ночь с мужем, караулили детей. У Артема еще рвота была — у него всегда такая реакция на высокую температуру. Утром позвонили в поликлинику, вызвали участкового. Пришел в тот же день, никаких проблем с вызовом.

Врач осмотрел и взял тесты на ковид. Сразу, без вопросов, волокиты и проблем. Это в компетенции и в обязанностях участковых педиатров, поэтому мне удивительно, когда слышу, что отказывают в тестах. У нас проблем не возникло.



16 октября

Всю неделю температура около 37+. Больше никаких симптомов, кроме небольшого насморка. Дыхание чистое. Самочувствие прекрасное, аппетит хороший. Все это время наш врач был на связи по телефону, а сегодня пришел сам без вызова. Сказал, что у Артема тест положительный, спросил, поедем ли в больницу. Мы отказались, объективных причин нет.



Далее все вытекающие: строгая самоизоляция на 2 недели, у нас тесты возьмут на следующей неделе, сообщат в школу и в сад, личное наблюдение врача — будет заходить каждые два дня. Как-то так пока.

Мы все из дома не выходили с воскресенья, только Рома в школу ходил до сегодняшнего дня. У нас у всех шанс заразиться очень большой. А у Арины, скорее всего, ложноотрицательный тест, потому как заболели одновременно и одинаково. Надеюсь, все и всё перенесем в легкой форме?

25 октября

Сегодня две недели, как мы болеем и лечимся дома. В прошлую пятницу пришел положительный тест на Артема. Затем у него с разницей в два дня взяли еще два теста, результаты пока не пришли.



Так же взяли тесты у Арины, Ромы и у нас с Андреем. У Арины позавчера пришел положительный результат (первый был отрицательный), у Ромы отрицательный. Наши с мужем еще не пришли.



Как переносим? У детей, кроме температуры 37,2, которая поднимается к вечеру эти две недели, больше никаких симптомов. Изредка чихнут или кашлянут. Дыхание чистое, аппетит и самочувствие хорошее, бегают, как кони, тьфу-тьфу. КТ или рентген при положительном тесте можно сделать только при госпитализации, но мы отказались, пока веских оснований нет. Однако 2 дня назад прописали антибиотики, перестраховка из-за наличия температуры, пока легкие не посмотреть.



Меня тоже поколбасило. Слабость, сопли ручьем, головная боль и все те же пресловутые 37+. Притупились вкус и обоняние, но не полностью пропали, небольшой кашель и болит горло. Дыхание жестковатое, поэтому тоже на антибиотиках. Сейчас уже лучше. В общем-то, все терпимо.



У Ромы тоже 37+ и так же на антибиотиках. Муж держится пока, или бессимптомно переносит, или не заразился еще.



А что же врачи? Наши оба участковых и детский, и взрослый постоянно на связи по вотсапу и телефону. Детский приходит через день, слушает детей. Тесты приходят брать медсестры. В выходные звонят из поликлиники и интересуются самочувствием детей и прислать ли врача. С тестами тоже никаких задержек, дефицита и проблем. После положительного теста должно быть 2 отрицательных, пока получаем все в полном объеме. Ничего не могу сказать плохого вообще, напротив, приятно удивлена.



автор фото Вероника Галкина автор фото Вероника Галкина автор фото Вероника Галкина автор фото Вероника Галкина автор фото Вероника Галкина автор фото Вероника Галкина автор фото Вероника Галкина

28 октября

В общем, мы с козявками в больнице. Без паники, пока все в порядке. Просто температура 37,3 держится уже третью неделю плюс врачу нашему послышалось что-то подозрительное при прослушивании, и он посоветовал поехать. Здесь все обследования и анализы и под круглосуточным наблюдением. Может, быстрее выздоровление пойдет.



Кроме температуры, состояние у детей хорошее. Сатурация 100%. Условия приличные, лежим в Филатовской больнице в изолированном боксе.

У меня вчера тоже пришел положительный тест, так что у нас трое из пятерых. А вот еще плюс больницы — может, Андрея и Ромку без нас пронесет, хотя у них уже похожие симптомы, но вдруг. Пока у них были отрицательные тесты. Муж работает на удаленке с самого начала пандемии, и ее продлили у него до конца года. Так что ему не привыкать. Ромка тоже никуда не ходит пока.



У меня сегодня сильно болела голова, в остальном все по-прежнему — температура 37+, легкий кашель. А еще мне должны были дать направление на КТ, но тут такие дела. Через несколько дней ДР, в этом году он будет, чувствую, незабываемый. Так что это миф, что дети не болеют короной.



Детей в больницу привозят действительно много — но она одна из немногих детских в городе, перепрофилированных в красную зону. Много подростков. Стояли с парнем лет 15 на КТ — ему стало тяжело дышать, как по улице прошелся (КТ в другом корпусе).

Берегите себя и своих близких.

30 октября

Сегодня 4-й день, как мы лежим в Филатовской детской больнице с диагностированным коронавирусом. Что сделано за эти 3,5 дня?



Проведены всевозможные анализы и исследования: кал, моча, общий анализ крови, биохимический анализ крови, ректальный мазок, тесты на ковид всем троим, компьютерная томография грудной клетки, электрокардиограмма. Ежедневные осмотры врачей. Горло, легкие, сатурация, пальпирование лимфоузлов и живота. Держат в курсе всего, результаты всех анализов очень быстро. Если они поступают после осмотра, звонят и рассказывают. Получаем лечение антибиотиками и противовирусными препаратами.



Пневмонии у нас нет, легкие чистые. Сегодняшний биохимический анализ крови тоже хороший. Расшифровки ЭКГ пока нет, но уверена, что там тоже все в шоколаде. Повторные тесты на ковид у нас с Артёмом отрицательные. Завтра придет Аришин результат. Затем еще один тест до отрицательного результата и, собственно, нас, скорее всего, выпишут в начале следующей недели здоровыми и не заразными. Очень на это надеюсь.



Температура, правда, так и поднимается. Но с ковидом это обычное дело, этот шлейф может тянуться еще долго. Главное, что серьезных для нее причин нет, это как раз то, что нас беспокоило. Отдельно хочется отметить очень чуткое отношение всего персонала больницы. С детьми разговаривают, уговаривают, шутят, ободряют. В общем, ведут себя, как и подобает детским врачам.



Бокс у нас отдельный и комфортный, с современным, хоть и немного ушатанным ремонтом. Серьёзных недостатков всего два: для меня кровати нет, бокс рассчитан на двоих детей, или ребенка и родителя. Но подушку выдали, сплю валетом с одним из козявок. Конечно не удобно, но я и не на курорте. И второе — взрослых не кормят, и микроволновок/холодильников в доступе нет, за пределы бокса не выйти. Но и эта проблема решаема, хоть и нетривиально.



Резюмируя: очень обидно слышать, что у кого-то и где-то по другому. Другой уход, условия, недополучение услуг. Не нужно об этом молчать, государство старается. Отдельные личности на отдельных местах не очень.



Что же касается меня — тоже температура держится в течение дня и небольшой кашель. И голова болит, довольно сильно, но после таблетки проходит. Лечения я здесь не получаю, но меня также осматривают, меряют сатурацию и, в случае чего, мне обеспечена транспортировка во взрослый стационар. На связи со своим участковым врачом. Надеюсь, что у меня так же все в порядке, но КТ сделаю, направление наш терапевт мне выдал.

3 ноября

ЭКГ, клинический анализ крови, биохимия, КТ от прошлой недели — все анализы и обследования хорошие. Следы вируса в крови еще присутствуют, но динамика положительная. Все наши повторные тесты на ковид (берутся два на 10-й день после положительного теста и еще один на 12-й) у всех троих отрицательные. То есть мы уже не заразные.

Но позавчера, 1 ноября, у Артема неожиданно скакнула температура до 38. Через полчаса была уже 37,2. Еще через полчаса 36,6. Вчера было так же. Но максимальная уже меньше была — 37,5. Она может повыситься в середине дня, а к вечеру, наоборот, опуститься. Абсолютно нетипичная картина.

Нам назначили снова клинический анализ крови — все ок. Моча — ок. Взяли мазки на респираторные вирусы — отрицательный. Сегодня взяли кровь на вирусы герпесного типа две пробирки. Результаты будут в четверг. Самочувствие у детей хорошее. Аппетит тоже. Если не мерить температуру, и не поймешь, что что-то не так. Поэтому сегодня еще меряю температуру каждые 3 часа (в том числе во сне) и будем завтра принимать решение. Скорее всего выписка, а анализы оставшиеся будем ждать уже дома и досиживать до отсутствия температуры.

У меня сегодня первый день температуры пока нет. Андрей с Ромой тоже в норме, у Ромы незначительно повышается температура, но его за время нашего отсутствия дважды пришел проведал и послушал участковый врач (и написал мне в вотсап о результатах). У Андрея взяли повторный тест. Результата пока нет. Выдали нам обоим направление на КТ — записались на воскресенье.

Рекомендации, или Чему меня научила ситуация

1. Взять тесты у детей на ковид в компетенции детских участковых. Они у них с собой. Настаивайте на тесте, если есть объективные причины (высокая температура, контакт с заболевшим). Если где-то не так, соглашайтесь сдать тест в боксе поликлиники (в каждой есть красная зона со входом с улицы) У взрослых берут только в боксе по направлению, добивайтесь направления.

2. Если вы болеете не бессимптомно, то точно будет хотя бы один из симптомов или все вместе, указывающие на ковид: очень высокая температура под 40, потеря вкуса и обоняния полная или частичная, сильная головная боль, слабость, трудности с дыханием, волнообразные скачки температуры. Не медлите, срочно вызывайте врача. Чем раньше начнете наблюдение и лечение, тем в более легкой форме все пройдет.

3. Пить больше воды — хорошо помогает при интоксикации.

4. Витамин С и D — ваши лучшие друзья. Начинайте прямо сейчас, иммунитет скажет спасибо.

5. Течение болезни непредсказуемо. Внимательно наблюдайте за детьми и прислушивайтесь к себе. Хорошо, если наладите постоянный контакт с участковыми врачами и будете на связи. Они сейчас охотно идут навстречу.

Рассказы короноавирусных пациентов из других больниц Северной столицы читайте в подборке «Фонтанки». Там петербуржцы рассказывают о кроватях в коридорах и нехватке медперсонала.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

