автор фото Александр Казаков/Коммерсантъ

В Армянской апостольской церкви на Невском проспекте 2 ноября отслужили панихиду. Друзья и близкие рассказали «Фонтанке» историю жизни Андраника Навояна — блестящую, но короткую. С профессией определился к десятому классу. Учился в череповецком лицее «АМТЭК», который входит в рейтинг лучших школ России. «Он по профильным предметам был крут, недаром на бюджет в питерский мед поступил», — вспоминает школьный учитель Андрей Успенский. — Он хотел, чтоб людям было лучше».

Навоян поступил в Первый мед на лечебное дело и переехал из Череповца в Петербург. Он стал участвовать в спортивной жизни университета. Выступал в составе сборной по волейболу, а также на соревнованиях по настольному теннису. «Академическая гребля — редкий вид спорта. Его друг был у меня в команде, — рассказала «Фонтанке» старший педагог кафедры физического воспитания Первого меда Ольга Гусева. — И глядя на друга, Андраник загорелся освоить и греблю. У него медленно получалось, но он был очень настойчив. При этом продолжал выступать за волейболистов и теннисистов».



Гусева отмечает, что Навоян «воспитан по-мужски». Студенты его уважали за «спокойный нрав». «Его спокойствие в жизни отличалось от спортивного, соревновательного. Там он был взрывной, сильный», — отмечает педагог. «Вызов — это его любимое хобби. Если кто-то говорит Андранику, что он этого не сможет, то он непременно возьмётся и сделает это. Иногда в кратчайшие сроки, иногда это требовало усилий, но он никогда не отступал. С самого первого класса, сколько его помню, он был первым везде — истинный лидер. А везде, потому что ему интересно все — «в любую авантюру с головой». И какая бы то ни была сфера, он дойдёт до победы», — написал близкий друг погибшего Сергей Поваров.



Фото: предоставил Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова Фото: предоставил Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова

Летом 2019 года Навоян закрыл сессию и уехал в Армению служить по призыву. После двух лет армии он хотел вернуться в Петербург и получить профессию кардиохирурга. «Есть такие люди, которые стараются не сходить в армию, у него такого не было. Он очень любил свою Родину и считал, что каждый человек должен отдать ей долг», — рассказал «Фонтанке» студент Первого меда и друг Андраника Владимир Авалян.



«Офицеры неплохие. Какого-то беспредела не устраивают. Если вести себя порядочно, то все будет в порядке», — делился Навоян своими впечатлениями о службе в армии. А в феврале 2020-го уточнял, что «полгода, наверное, самые трудные прошли». «Теперь время покатится», — писал он. Во время службы он успел прочитать Драйзера, Ремарка, Диккенса.

«У меня все хорошо. Как вы? Мне 10 месяцев осталось», — написал 26 сентября Андраник Навоян преподавательнице Ольге Гусевой.

На следующий день на территории непризнанной республики Нагорный Карабах возобновилась война. Студент Первого меда оказался в зоне боевых действий.

«Он был медиком, получил звание сержанта. Лучших отправили в горячие точки, чтобы помогать людям», — отметил друг Владимир Авалян. По его словам, Андраник выносил на себе раненых, делал перевязки.

В некрологе на сайте Первого меда указано, что Андраник Навоян погиб 23 октября. Близкие не знают, где именно это произошло, но рассказывают, что осколок пробил ему легкое, когда он пытался спасти раненых. Андраник погиб в день рождения своей мамы, но она об этом не узнает. Его мама умерла в прошлом году из-за болезни. Когда началась война, Андраник сказал родным: «Если что — похороните рядом».



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»