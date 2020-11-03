Владелец приграничных супермаркетов занял первое место среди самых богатых русскоязычных жителей Финляндии

Так, общий доход Ананьева в 2019 году составил 1 212 027 евро, из которых 474 692 евро — это доход с капитала и 737 336 евро — трудовой заработок. По данным финского реестра, оборот его компании Vaalimaan Kauppakartano Oy (в неё входит Lunch Time Vaalimaa, SM Skandinavian Fish, SM Skandinavian caviar, Skandinavian market, Vaalimaan Rajamarket) в 2019 году вырос почти до 65 млн евро (+10% к предыдущему году), чистая прибыль — 653 тыс. (-1%).

Бизнесмен Сергей Ананьев, владелец приграничных супермаркетов Rajamarket, является богатейшим русскоязычным в Финляндии. Это следует из опубликованных 2 ноября Налоговой службой данных о доходах за 2019 год, пишет Yle.

На втором месте среди русскоязычных и на 828-м в общем списке — Виктор Сатановский, вице-президент компании Artvik, которая поставляет системы метрологического обеспечения, контрольно-измерительного и аналитического оборудования в нефтегазовую, металлургическую, энергетическую и другие отрасли промышленности. Заработок Сатановского в 2019-м составил 759 157 евро, а доход с капитала — 35 392 евро.

Тройку русскоязычных лидеров среди налогоплательщиков Суоми замыкает Сергей Евлашев, о деятельности которого на территории Финляндии не удалось найти достоверной информации. Заработка в 2019 году у него не было, однако доход от капитала составил 755 669 евро. В списке самых состоятельных жителей Финляндии он занимает 905-ю строчку.

Среди тех выходцев из России, кто заплатил больше 100 тыс. евро подоходного налога, — также Олег Закатаев, директор-распорядитель компании RAO Nordic Oy, которая занимается продажей электричества из России в Северные страны. Суммарный доход Закатаева составил 744 665 евро, из них 732 403 — это заработок, а 12 262 евро — доход с капитала.